吉桂金

原标题：走进县城看发展：生态景观美如画 宜居县城绿意浓

近年来，尼勒克县持续加强生态环境保护，在尊重自然、顺应自然、保护自然中推动形成绿色发展方式和生活方式，让天蓝地绿水清深入人心，使良好生态环境成为人民幸福生活的增长点，“两山列屏、一水绕城、绿廊渗透、山水城人”的美好愿景正一步一步变成现实。

走近尼勒克县，满眼绿意葱茏，蓝天、碧水、青山，被森林拥抱着的县城宁静而美丽，宛如一幅唯美的天然画卷。家住尼勒克镇的居民李平江像往常一样来到滨河公园散步，在绿树环绕的林间小路中呼吸着清新的空气，累了在凉亭长廊休憩，让人好不惬意。

居民李平江说：“尼勒克现在变化很大，风景越来越美，环境越来越好，建设了生态停车场，还有充电桩，基础设施很完善。”

提升县域整体绿化效果和质量只是尼勒克县建设宜居城市、提升城市环境的一个缩影。在县城园林绿化生态建设中，该县坚持将增加县城绿地总量和提高园林绿化建设管理水平作为园林绿化工作的重点任务，坚持经济发展、节能減排、生态建设、城市环境综合整治齐抓共管，通过污水处理厂深度净化处理生活污水，不断提高水资源节约和循环利用水平，减轻给水排水管网和处理工程负荷的同时切实保障水生态安全，为城市发展提供良好的生态保障。

尼勒克县污水处理厂负责人张希朋说：“为改善县城人居环境，提高污水处理率，尼勒克县投入资金3590万元建设排水改扩建二期工程，进一步促进污水规范排放，提高污水收集效率，同时我们利用中水回用工程，经过增压泵房将中水注入新铺设的专用输水管网，再将这些中水用于市政、灌溉、消防及生态养护，目前尼勒克县污水处理厂日处理量达到1万方左右，处理后的污水达到国家一级A排放标准。”

在践行“两山”理念，深入实施“生态立县”发展战略过程中，尼勒克县着力打通“绿水青山”与“金山银山”转换通道，形成了水电光电为代表的新型工业以及现代畜牧业、旅游文化业、高效种植业、特色林果业以及特色餐饮、特色农产品、特色民宿、乡村旅游、避暑康养等并驾齐驱的绿色产业发展格局。如今，尼勒克县良好生态环境所折射出的“绿色红利”已成为最普惠的民生福祉，为该县各族群众提供了发展经济的资本。

为全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，尼勒克县坚持以“生态为本，绿色崛起，旅游兴县，共享小康”为目标定位，把生态理念融入城市建设中，通过加强生态建设、强化资源保护、改善生态环境、推动污染治理、发展循环经济等措施，先后获得了“国家园林县城”、“中国天然氧吧”、国家级“新疆黑蜂保种场”、“第五批国家生态文明建设示范区”等荣誉称号，真正将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，走出了一条社会经济发展与生态环境双赢、人与自然和谐共处的可持续发展之路。

伊犁州生态环境局尼勒克县分局党组书记、副局长吴宗昌说：“尼勒克县获得了国家级生态文明建设示范县荣誉称号，不仅仅是尼勒克县的金字招牌，也是推进尼勒克县经济社会又好又快发展的新引擎，更是一份沉甸甸的责任。尼勒克县将不断调整优化产业结构，加大对土地、森林、水系等生态环境保护的力度，不断挖掘绿色生态资源的市场价值，培育加快绿色发展的新动能，积极打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，努力建设山川秀美、人文厚重、和谐宜居、绿色低碳的尼勒克。”

多年来，尼勒克县立足自身优势、发挥特色潜力，推动绿色发展，改善民生福祉，实现富民强县。如今，生态、绿色已成为尼勒克县的“关键词”，山清水秀、气净光媚、生态优美的自然环境让各族群众的幸福指数节节攀升。

(责编：杨曦、初梓瑞)