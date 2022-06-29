央视网消息：人们常用“一河诗画”来形容浏阳这座生态宜居的山水小城。此刻，总台记者李艳君在一艘行驶在浏阳河的船上；总台记者姜文婧在浏阳河畔一处文化商圈，接下来，就由她们带我们实地领略一下浏阳的美丽。

总台记者 李艳君：浏阳是一座在歌声中长大、在烟花中闪亮的城市。水上看浏阳，我们先从旁边的小家伙说起。在我们船只右侧水域，有一片野生鱼类自然繁殖场，也可说是鱼儿的“人工产房”。这座“产房”由竹竿扎成网格，总面积100平方米，每个网格里都绑着棕榈叶。专职照料的退捕渔民正在打捞叶子准备晒干保存，到明年4月再投放供鱼产卵。每年，这座产房都会为浏阳河提供大量鱼苗，对繁荣水域生态起到了很好的作用。

沿河而下，右侧水岸上，我们看到的是天马山公园。天马山是浏阳城区的南面屏障，2019年建成公园开放后，已经成为大家登山、游憩的好去处。目前，一河两岸共有天马山、西湖山等5座公园。浏阳人平均公园绿地面积为11.64平方米，空气质量优良率98.1%，全市森林覆盖率66.2%，居全省前列，并成功申创全国“两山”实践创新基地。

近距离感受浏阳河，就像“浏”的本意一样——水流清亮的样子。眼前就是一幅“城在林中藏，人在画中走”的美丽景象。这时候，再来一杯冰镇的金桔柠檬茶，真的是舒爽畅快、心旷神怡。

看完了右侧，我们再来看看左侧。一条充满活力的水岸线映入眼帘，现在不少市民在河边散步、休闲。浏阳河风光带的城区段一共6公里长，早上晨练，晚上游览，慢生活就沿河展开，丰富多彩。浏阳也正推进“浏阳河百里画廊”建设。未来五年，要打造“一河两岸”集烟花主题娱乐、老城文化体验、浏水夜游休闲于一体的滨河文旅产业集聚带。

在我们正前方的是步行桥。浏阳河城区段一共6座桥，这是唯一一座不通车的桥，连接南北两岸北正西和智慧浏阳河两大商圈，方便群众安全出行休闲购物。我们也快到终点了。我的同事姜文婧就在桥头的智慧浏阳河商圈，我已经看到她了。好的文婧，我们远远地干一杯，下面把时间交给你。

总台记者 姜文婧：欢迎大家来到岸上。我现在正一边喝着浏阳特色茶饮，一边逛沿河风光带。浏阳有很多好吃好看又好玩儿的，处处都体现出浏阳人的创意智慧。比如我手上这杯金桔柠檬茶，里面用的金桔是浏阳沿溪等乡镇的特色水果，加入柠檬和冰块，酸酸甜甜，沁人心脾，一口入夏。除了茶饮，用金桔还开发出了蜜饯、金桔糕各种小茶点，这些都是浏阳夏天的味道。

我前方就是智慧浏阳河文化商圈。在这里，通过创意把本地土特产还有非遗技艺变成了年轻人喜爱的消费品，又传统又新潮。

我现在已经闻到一股美食香气，说到浏阳人的幸福感，一定离不开浏阳蒸菜。我们来看看舌尖上的小创意如何变成了大产业。在浏阳，有句话说万物皆可蒸。我们看到这儿热气腾腾、水汽缭绕，这是浏阳蒸菜作为湘菜的一个系列最独特的地方，湖南很多炒菜都大火大油，但蒸菜是以水渗热的方式加热菜品，吃的是原汁原味，食物本身的营养物质和水分也能很好地保留下来，像现在这样的大热天吃也不容易上火。

据说过去生活在浏阳的客家人以务农为主，早上出门干活前把六七分熟的米和生的菜一并放入蒸锅慢慢蒸，中午干完活回来，饭菜都熟了，两边不耽误。来源于生活的智慧被发扬光大，现在发展出了产值200多个亿的蒸菜产业，遍布全国。根据浏阳市餐饮协会统计，全国将近有2万家浏阳蒸菜店。在浏阳本地，浏阳蒸菜就带动了几万人就业。

看到这么多菜品，我已经感觉饿了，不过咱们脚步别停，这边还有浏阳的“四大名产”，产不仅是特产的产，也是产业的产，除了用在蒸菜里的豆豉，还有菊花石、花炮、夏布。

浏阳是一个矿产资源丰富的地方，其中有一种在全世界独一无二的矿石。我们看这块原石，这种石头上有约两亿年前结晶盐的痕迹，呈菊花状从中心往四周辐射，因此它被称为“菊花石”。在浏阳，上百年来一直有心灵手巧的当地匠人将这种矿石加工成艺术品。如今，当地创意工坊和文创企业把菊花石制作出各种实用的小玩意儿，让它走进更多的寻常百姓家。

像菊花石一样，浏阳四大名产不断创新，带动特色产业发展，也提供了很多家门口的就业岗位，家家户户都能干，能挣到钱，光花炮一项就带动当地30万人就业。

大家的腰包鼓了，消费也就旺了，像这样沿河的文创商圈平时不定期举行集市，让游客可以把自己喜欢的东西带回家，还可以和城市形象玩偶浏浏、阳阳合照打卡！一个代表有山有水有文化的美丽浏阳，一个代表敢为人先奋勇进取的创意浏阳，水火交融，就是有滋有味幸福感满满的浏阳。

(责编：杨曦、初梓瑞)