新华社北京6月28日电（记者安蓓、何欣荣、陈刚、屈凌燕）随着一系列稳增长政策和复工复产措施加快落地，一度遭受疫情冲击的长三角地区多项经济指标恢复向好，显示长三角经济正逐步回稳、加快复苏。

实物量指标回升折射经济加快复苏

用电量、货运量等实物量，是观察经济景气的重要指标。

数据显示，6月以来，随着上海全面恢复生产生活秩序，全市用电水平加速回升。6月前三周，上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%，周用电量环比平均增幅达10.85%，明显高于5月的2.67%。其中，规模以上企业用电已恢复至去年同期水平的99.59%。

随着高效统筹疫情防控和经济社会发展，长三角地区经济恢复的步伐正在加快。

位于上海市松江经济技术开发区的理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司车间里，工人正马不停蹄抢生产、赶进度。目前公司今年订单量已超去年全年。

理想晶延长期深耕高效太阳能电池工艺设备。公司总经理奚明说，除了生产线员工，60多名研发人员自6月1日起也全部到岗，着力推动公司核心技术在相关领域拓展延伸。

目前，上海规模以上工业企业复工率、专精特新小企业复工率、超市卖场营业率、重点电商平台大仓开业率均已达到或接近100%；地面公交和轨道交通全网络已恢复正常运行。

工业和信息化部副部长辛国斌近日表示，江苏、浙江、安徽规模以上工业企业复工达产情况好于预期。

实物量指标回升显示出长三角地区加快恢复的活力——

江苏省5月用电量虽同比下降3.99%，但增速比4月回升超7个百分点，其中，苏州市5月工业用电量较上月增长26.5%，恢复至去年同期水平；

1至5月，安徽省用电量同比增长8.61%，增速位列全国第二，5月安徽物流业景气指数为50.8%，重回景气区间，较上月上升8.7个百分点；

浙江省前5个月全社会用电量同比增长4.65%，高于全国平均增速。

港口数据同样折射回暖趋势。继4月首次突破“300万标箱”大关后，宁波舟山港5月集装箱吞吐量超330万标箱，同比增长超16%，创历史新高；今年前5个月完成货物吞吐量近5.3亿吨，同比增长4%。5月份上海港完成集装箱吞吐量340.96万标箱，日均环比增长7%，呈加快恢复性增长态势。

保畅稳链为工业经济恢复持续加力

上汽集团近日宣布，上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达1.3万辆，基本恢复到疫情前正常水平。其中，上汽集团临港乘用车工厂已启动双班制生产，每天可下线900多辆整车。

自4月19日正式复工复产以来，特斯拉上海超级工厂产能利用率已恢复至100%。今年前5个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过21万辆，同比增长超50%。

长三角是全国重要的汽车生产基地。随着一系列保畅稳链措施加快落地，长三角汽车产能逐步释放，带动上下游零部件配套企业加快恢复生产。

江苏建立跨部门、跨地区联络机制，帮助全省超1300家汽车零部件企业全面复工，并带动全国60余家整车企业恢复生产。

浙江启动汽车产业链保障应急工作机制，梳理形成“长三角区域重点产业白名单”企业601家，摸排建立“浙江省汽车及零部件产业链供应链白名单”企业214家，安排专人对相关整车及零部件企业诉求事项逐一协调落实。

数据显示，江苏重点整车企业4月份产量下降50%，5月迅速反弹，环比增长136%。浙江整车产量5月环比增长55.52%，同比增长13.02%。

汽车产业是长三角地区工业加快恢复的缩影。长三角三省一市近日公布的数据显示，5月份安徽和浙江规模以上工业增加值均实现由降转增，同比分别增长5.2%和1.5%。江苏因跨行政区产业链不畅造成的停产减产问题基本解决，5月规上工业增加值同比下降1.1%，降幅较4月收窄11.2个百分点；上海市规上工业增加值降幅也较4月收窄31.7个百分点。

物流保通保畅对于产业链供应链加快恢复十分关键。

最近，安徽合肥一批货值25万美元的家电产品，在合肥港经水路抵达上海洋山港后直接出口。

长三角“联动接卸”监管作业模式为稳外贸提供新路径。据洋山海关调研，按“联动接卸”模式，每个出口集装箱可降低物流成本约400元。

中欧班列为长三角保畅稳链提供稳定支撑。今年前5个月，长三角铁路共开行中欧班列1135列，同比增长8.8%，发运货物11.06万标准箱，同比增长6.5%，总体呈稳中有升态势。其中，5月份开行235列，环比增长12.4%，同比增长14.1%。

海关总署数据显示，5月份长三角地区货物贸易进出口环比增长近20%，进出口明显恢复。

据了解，铁路部门自6月10日起持续加大长三角地区运力投放力度，重点增加上海地区列车运行班次，逐步实现开车正常化。

重大项目加快落地提振经济活力

6月16日，2022上海全球投资促进大会举行，总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约，投资额和签约项目数量均超过去年。

加快复苏的长三角，以产业项目和基础设施建设为抓手，为稳经济、谋长远夯实基础。

塔吊高耸，机器轰鸣，工人紧张忙碌……自5月23日正式复工以来，位于苏州工业园区的沛嘉医疗全球总部基地建设按下“快进键”。

今年1至5月，江苏省工业投资同比增长12%，450项省重大工业项目完成投资1186亿元，占全年计划投资的45%；铁路、公路、水运、航空运输业投资同比增长约15%，一举扭转前4个月交通基础设施投资负增长的态势。

6月10日，江苏南通如皋斯堪尼亚商用车项目启动建设。作为我国放开汽车制造外资股比限制后首批商用车外商独资项目，项目将建设年产5万台重卡生产基地、发动机工厂和研发中心。

跨国农产品巨头嘉吉公司6月20日宣布，将投入近3000万美元，在浙江省平湖市建立该企业首个风味糖浆创新生产基地。

“中国是未来最有吸引力的食品配料市场之一。我们在中国发展的决心没有改变。”嘉吉中国区总裁刘军说。

今年1至5月，江苏省实际使用外资176.8亿美元，同比增长31.5%。

(责编：王震、陈键)