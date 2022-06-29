新华社北京6月28日电（记者安蓓、潘洁）国家发展改革委副秘书长欧鸿28日说，近期要抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目，尽快形成实物工作量；落实促进汽车、家电等领域消费的若干政策，加快释放消费潜力。

今年3月份以来，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。欧鸿在中共中央宣传部28日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上说，面对经济运行中新的下行压力，要坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，重点抓好一个“落实”和两个“统筹”。

一是落实落细已出台的各项政策。加快推动各项既定政策落地见效，着力打通制约经济循环的卡点堵点，积极扩大有效需求，加大助企纾困力度，多措并举稳定就业，做好重要民生商品保供稳价，进一步释放政策效应，切实稳住经济大盘，保持经济运行在合理区间。

二是高效统筹疫情防控和经济社会发展。当前疫情形势依然严峻复杂，必须毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，把提高科学精准水平贯穿疫情防控和生产生活的各方面各环节，坚决避免简单化、一刀切、层层加码，同时抢抓时间窗口，进一步畅通交通物流，加快实现复工达产，切实兜牢民生保障底线，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

三是统筹发展和安全。牢固树立底线思维，有效管控重点领域风险，守住不发生系统性风险的底线，特别是要进一步保障粮食能源安全和产业链供应链安全稳定。当前主要是加快实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快完善产供储加销体系。在确保安全清洁高效利用的前提下，有序释放煤炭优质产能，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推进关键核心技术攻关等。

“为应对更为复杂困难局面，我们从解决两难多难问题出发，常态化充实完善政策储备工具箱，将根据情况适时及时出台。”欧鸿说，从近期经济形势看，重点地区疫情得到有效管控，复工达产加快推进，稳增长政策发力显效，5月份经济呈现边际改善，主要指标均有所回升。我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，我们完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

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