新华社北京6月28日电（黄一宸、占康）神舟十三号航天员乘组28日下午在北京航天城与媒体和公众正式见面，这是他们天外归来74天后的首次公开亮相。

见面会上，航天员大队大队长、航天员系统副总指挥景海鹏介绍了航天员乘组返回后恢复情况及后续计划安排。他介绍，航天员乘组返回后相继完成了隔离恢复、疗养恢复阶段各项工作，已全面转入恢复观察阶段。目前，航天员身心状态良好，各项医学检查结果正常，运动心肺功能基本恢复，肌肉力量、耐力以及骨密度得到了很好的恢复，达到了预期效果。在完成恢复期各项工作、进行恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

从2021年10月16日到2022年4月16日，在为期半年的神舟十三号载人飞行任务中，航天员翟志刚、王亚平、叶光富创造中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，以“感觉良好”状态顺利完成一系列创新性、突破性科学试验和空间应用任务。

我国“太空行走第一人”翟志刚，是目前出舱活动次数最多的中国航天员。他说：“每一次‘感觉良好’，背后都饱含着亿万国人对我们航天事业的支持；每一次‘感觉良好’，背后都凝聚着工程全线辛勤的付出；每一次‘感觉良好’，背后都是祖国和人民对我们的托举；每一次‘感觉良好’，背后都是我们乘组之间的密切配合和个人的努力。地上训练也好、天上飞行也好，能够保持这种‘感觉良好’的状态，是因为我国载人航天事业的发展，我们的‘感觉良好’一定会继续下去。”

“宇宙的深邃始料未及，而我们居住的蓝色星球悬居其间，平静、美丽而祥和，那是一种从未有过的体验和感觉。”王亚平是我国首位舱外太空行走的女航天员，同时也是我国首位太空教师，她寄语广大青少年，胸有凌云志、手可摘星辰，希望孩子们有一天能够参与到中国空间站的建设当中来，把空间站开发和应用得越来越好，越来越精彩。

首次飞天的叶光富是第一位在国际合作中完成洞穴训练的中国航天员。在回答记者提问时，他说：“我们在太空中始终保持身心良好的状态。中国空间站欢迎国外航天员朋友们的加入，我也非常期待有朝一日能够与大家一起，在中国空间站里创造一次令人向往的合作飞行。”

目前，神舟十三号乘组正在积极恢复。他们表示，一心为飞天、一生为飞天，争取早日投入备战训练，时刻准备着为祖国和人民再征太空。照片摄影：新华社记者郭中正

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