柳昌林、罗江、王军锋

正值盛夏，水稻夏管、夏收在海南三亚同时上演。崖州区郎芒田洋，播种较早的稻田迎来丰收，收割机收获起一丛丛饱满的稻穗；部分稻田处于灌浆期，无人机腾空而起开展飞防作业……当地农民不禁纷纷感慨：在这个时节，头一回看到这么热闹的田间景象。

过去，由于种粮收益低，不少收获完瓜菜的农田在夏季闲置；南繁季结束后，也有大量科研用地季节性撂荒。今年以来，三亚探索多作物科学轮作、创新灵活用地模式、建立多元共赢的利益联结机制、强化南繁科技成果支撑，努力扎紧“粮袋子”，撑起“钱袋子”。

农民重新爱上种粮

盛夏时节，雨丰昼长。三亚骄阳似火，崖州区郎芒田洋水稻长势良好，陆续迎来收获。头天晚上下了一场大雨，城西村村民刘关清赶早下田，看到水稻没有倒伏，悬着的心终于放下。

3月收获完瓜菜，刘关清就抓紧时间整地插秧，种上4亩早稻。“种稻辛苦又挣不了多少钱，往年我只种两亩，够自家口粮就行。”他说，今年以来政府加大补贴扶持力度，乡亲们愿意种稻了，都想让农田“多挣一季钱”。

得天独厚的光热条件赋予三亚一年多熟的种植优势，但农田夏季撂荒却不罕见。农民为啥不爱种粮？城西村党支部书记陈增伟算了一笔账：耕地、插秧、种子、农资等每亩成本加起来高达900元，早稻亩产以千斤计只能卖1300元左右，收支相抵也就挣个四五百元，这还没算上自己投入的劳动。

在当地，农民增收主要靠冬季瓜菜。每年冬季，农民利用气候优势种植的青瓜、豇豆等瓜菜大量出岛上市，亩产值动辄上万元。与种稻收益一比较，农民自然认为“种稻不如种菜”。由此，也出现了这样的窘境：每逢冬季农民租地种瓜菜，租金逐年攀高；到了夏季，不少农民自家的地都种不满粮食。

饭碗一起端，责任一起扛。尽管海南属于粮食主销区，同样面临着稳面积、保产量的硬任务。为破解非粮化、季节性撂荒难题，今年初，三亚出台涵盖种子农资一次性补助、生产代耕代收补助、籼稻谷最低收购保护价等“粮九条”政策。

政策激励下，农民重新爱上种粮。每天沿着田边走走，陈增伟的最大感受是“绿意更浓了”。今年，城西村早稻播种面积比往年增加了约500亩。“各类补贴拿到手，每亩地种粮成本能省下四五百元，大家种粮劲头足了。”站在田埂上的陈增伟欣喜地说。

针对自主种植水稻的农户，政府主导建立保险保障、产销对接、科技支撑机制，确保增产增收。在占三亚耕地面积近半的崖州区，2022年早稻生产任务2.8万亩，截至5月底已落实30870余亩，种植面积同比增加6150亩，增长24.9%。

“区里打通‘从种子到稻米’的全链条服务，让农民种粮多挣钱。”崖州区农业农村局副局长傅航介绍，海南农乐南繁科技有限公司等龙头企业参与品种推广、机械化耕收等工作，并与农民签订产销协议。同时，引进水稻种植保险，解决农民后顾之忧。

良田履行多重“使命”

三亚地处北纬十八度，是育种的“天然大温室”。为了“把最好的土地腾给南繁”，三亚划定了10万亩国家南繁科研育种保护区。与此同时，三亚人均耕地不足全国平均水平的一半，良田粮用，多打粮食首当其冲，但农民也想方设法“土里淘金”，种植高效作物。

一方良田功能几何？粮食要稳产、农民要增收、科研要保障，有限的耕地被赋予多重“使命”。

多年来，三亚土地利用模式单一，增产潜力难以发挥。一方面，收获瓜菜后大量农田闲置。另一方面，南繁季一过，各地育种科研人员纷纷北归，不少南繁基地大门紧锁，试验田也就此撂荒。

单一种植结构也对耕地质量造成威胁。三亚市农业农村局局长柯用春指出，水旱轮作可以有效改善地力，防治病虫害。只种菜不种稻遭遇连作障碍，病虫害滋生、肥力下降。为了高产长期施加速效化肥引发土壤酸化，“一味用地却不养地，农田会‘喘不过气’。”

对此，三亚市推广“十万亩菜+十万亩粮”轮作机制，并通过万亩制种、万亩高产稻、千亩优质稻等项目保障粮食生产稳面积、提产量、增效益，促进“钱粮双丰收”。科学轮作助力下，三亚已完成粮食播种面积7.74万亩，占本年度任务近80%。

“‘钱’就是‘菜’，‘粮’就是稻。”柯用春说，实现“钱粮双丰收”，就是要算时间、算天气、算效益精耕细作，宜种则种、宜休则休。

如今，崖州数万亩农田有了科学的“作息表”：水稻生长约135天，春季播种至少种一季早稻；早稻收获后雨季、台风季到来，政府统一组织安排种植田菁等绿肥植物，约70天后机械还田；进入冬季后，农民种植瓜菜，南繁单位开展育种。

针对不愿种粮的农户、季节性闲置的南繁科研用地，崖州区引导成立集粮食产销于一体的国有农业平台公司，建立南繁科研用地分时托管、农村土地分时租赁的灵活用地模式，搭建多元共赢的利益联结桥梁。

在坝头南繁公共试验基地，稻田上盘旋的无人机掀起重重稻浪。短短一天内，一名技术员、一台无人机就完成了380亩水稻飞防作业。三亚琼崖农业发展有限公司生产经营部主管马旭丹介绍，今年3月，公司从海南大学、中国农业大学等科研单位托管南繁科研用地，统一进行水稻机械化育苗、插秧、耕地和田间管理，收获后将把稻谷加工成商品米。

崖州区副区长杨剑说，平台公司承担粮食生产任务，得到政府政策、资金、资源倾斜，并获得种植销售收益；南繁单位提供闲置土地，获得免费农田管护和地力提升；村集体整合农户闲置土地获得保底租金和收益分红，农民也得到租金收益和地力提升。

“沉睡”的农田被盘活，增产增收成效初显。截至目前，崖州区“南繁+稻+绿肥”轮作模式推广面积5870余亩、“菜+稻+绿肥”轮作模式推广面积约25000亩，预计同比实现增产4003吨，增加产值1500余万元。

掰起手指头，陈增伟又算起一笔“新账”：村里季节性闲置土地流转给公司，每亩地有500元租金；部分村民受聘参与托管土地管理能挣到工资；公司种完稻后再种绿肥，每亩地相当于施加了两吨有机肥，村民接下来种菜能节省成本、提高效益。

南繁成果赋能增产增收

上个月，坝头南繁公共试验基地传出喜讯，30亩试验田早稻平均亩产高达910公斤。眼下，试验田即将进行晚稻插秧，向“双季亩产1500公斤”目标发起冲击。

试验田不断突破高产目标，有何现实意义？该试验示范点技术负责人、中科院成都生物研究所副研究员涂升斌介绍，水稻高产离不开良种、良法、良田、良态的“四良配套”。总结高产攻关项目成功经验，可以集成推广高产品种和高效栽培技术。

在试验田附近，崖州正打造千亩高产优质水稻示范基地，集中展示示范优质品种种植、工厂化育秧、机械化插秧、无人植保、机械采收等，并逐步向全区推广。“依托南繁科研资源集聚优势，我们推动南繁培育的优质品种、先进技术就地转化和推广。”傅航说。

在双季稻高产攻关坝头试验示范点，海南农乐南繁科技有限公司承担各环节机械化作业。多年来，该公司主要为南繁科研单位提供代耕代管等服务。如今，公司服务范围向大田延伸，还深度参与崖州水稻示范基地的建设。该公司董事长王仕明介绍，公司在示范基地开展水稻耕、种、管等工作，基地里还有700亩地种上了公司自主选育的“九九新香”稻。

经过中国热带农业科学院、南京农业大学等单位专家评估，选定5个优质水稻新品种在崖州推广；来自中国热带农业科学院的土壤改良技术、广东省科学院的测土配方技术被运用到生产中；南京农业大学提供种子与技术，助力5000亩绿肥种植……科研成果从“试验田”走向“农民田”，为粮食增产增收赋能。

每年，有来自全国29个省份的800多家科研单位、种子企业，8000多名科研人员前来开展南繁工作。但很长一段时间以来，南繁育种在海南，科研成果带回内地，新品种、新技术就地转化率不高。

随着“南繁硅谷”建设加快推进，崖州湾科技城已建成一批重大科研平台项目，集聚涉农企业665家，以及逾百家种业生态配套服务企业，一条融合“科研+服务+新农业”的南繁产业蓝图初现。

“创新粮食耕作模式只是三亚探索农业转型升级的第一步，我们要通过制度集成创新深化农业农村改革，把这片热土打造成为乡村振兴和共同富裕的样板。”三亚市副市长罗东表示，三亚将依托南繁优势加快培育、就地推广突破性、创新性农作物新品种，并通过制度集成创新推动土地资源集约化、规模化经营，实现农业高质量发展，让农民共享发展红利。

(责编：王震、陈键)