新华社天津6月27日电（记者刘惟真）在天津（西青）国家级车联网先导区封闭测试场10公里的环路行程中，自动驾驶车辆从容转弯、避让行人，应对复杂交通场景仍然得心应手；世界智能驾驶挑战赛上，参赛车辆在赛场上流畅驰骋、准确制动，一场场“智慧比拼”十分吸睛……

在近日于天津举办的第六届世界智能大会上，智慧交通成为展望智能生活前景与透视中国“交通强国”建设的一扇窗口，也是展会备受关注的焦点之一。

种种智慧交通场景的背后，是车联网、大数据、新能源等技术的相互赋能。在天津（西青）国家级车联网先导区，一幅车路协同的和谐画卷尽展眼前。

在先导区智能基础设施建设的基础上，中国汽车技术研究中心有限公司集中攻坚，开发了一百余种车联网应用场景，通过上线车路协同应用App，促进车联网应用与基础设施的深度关联。

“很多过去只能在电影中看到的情节，现在已经成为现实。”中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成说，先导区的“先行先试”不仅有利于推进中国智能网联汽车标准的建立、上下游产业链的形成，也会在车路协同的城市应用推广等方面发挥重要作用。

远眺渤海湾畔，智能科技也在提升交通运输效率、重塑行业作业方式。在天津港，一艘艘货轮有序靠泊，一辆辆集装箱卡车来往穿梭。走进港区，智能化应用场景随处可见。

2021年10月，“智慧零碳”码头——天津港北疆港区C段智能化集装箱码头正式投产运营；25台无人驾驶电动集卡成组整船作业，车号、箱号一次识别准确率超过95%……智能科技让码头装卸的“苦差事”变成了智慧管理的“脑力活”，也让一批传统工人从风吹日晒的“台前”转向远程操控的“幕后”。

“以5G、云计算、大数据、人工智能等技术为支撑，整个码头生产装卸作业实现了全过程无人化。”天津港集团副总裁杨杰敏说。

近年来，人工智能在中国交通运输的各个环节点亮了“科技之光”。而大数据的应用，更将点点星火汇聚为智慧蓝图，加速了智能科技与智慧城市的深度融合。

从进出港口的巨轮到机场起降的航班，从地铁公交乘坐情况到共享单车投放数量……在天津市智能交通运行监测中心，一张全面融通的交通数据网络跃然于屏幕之上。

天津市智能交通运行监测中心副主任何铁强说，中心就像是天津交通运输行业的“数据底座”。“既能为市民乘客出行提供判断依据，也能帮助管理人员及时进行定量分析、制定应对措施。”

交通是兴国之要、强国之基。全国目前已建成10座自动化集装箱码头，234家机场实现“无纸化”便捷出行，智能网联汽车等标志性产品创新能力持续提升……一项项“智慧之变”，是中国从交通大国迈向交通强国的缩影。

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