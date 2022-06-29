科技企业是我国经济发展和科技进步的见证者、参与者和受益者。饮水思源，自觉履行社会责任是企业持续健康发展的应有之义。科技企业履行社会责任，首先要做好本职工作，推进核心技术攻关，实现高质量发展；同时，还要用好技术优势，投身社会公益事业。

近年来，科技企业已成长为我国公益事业的生力军。在教育、医疗、环保和乡村振兴等领域，科技企业捐赠踊跃，取得了较好的社会效益。但必须注意到，随着国家经济和社会财富发展到新阶段，传统的财物捐赠虽然重要但边际效益递减，社会对于专业技术服务等公益“软资源”的需求日益凸显。这给科技公司提出了新课题：如何开创“技术公益”新赛道，做好技术高地与技术洼地之间的“引水者”？

总体而言，科技企业主要有两方面的技术优势：一是企业层面的科研成果，二是员工层面的技术技能。科技企业开展技术公益行动，既要将科研成果更好地向社会开放、与社会共享，也要有效引导人才资源进入公益事业，多层次、多维度、多切口服务社会。

仅就创新而言，科技企业要立足核心技术攻关，树立“人无我有”技术优势，争当科研领头羊。但扩展到社会大视野下，技术存在集群效应和生态效应，科技企业应发扬技术公益精神，开放共享科研成果、不断降低技术门槛，实现技术的更大范围普及，从而提升全社会的技术福利和创新能力。去年11月，我们在国家工信部指导下，与业界同仁共同发起成立“信息无障碍技术和知识产权开放工作组”，向社会免费分批次开放信息无障碍技术专利，首批开放11件；今年4月22日“世界地球日”，我们又向社会免费开放9项云计算数据中心低碳发明专利，促进新基建更加绿色环保。

企业投身技术公益，首先要研究发现市场机制失灵、社会价值重大的技术“盲区”，实现有限技术力量的价值最大化。几年前我们了解到，我国有不少珍本古籍长期散落海外，亟待科技公司介入，应用数字技术让古籍“回家”。但这些古籍字体字形繁杂多样，一个“郷”字就有多种写法，传统数字化方式无力应对。这种情况下，阿里巴巴达摩院与四川大学、美国加州大学伯克利分校等单位合作，发起“汉典重光”项目，利用单字检测、无监督单字聚类、小样本学习、主动学习等机器学习方法，边识别古籍边训练模型，在去年以97.5%的准确率完成了对20万页古籍的整体识别，方便公众翻阅检索。相比于专家录入，这套人机交互识别系统将效率提升了近30倍。

企业的主人翁是员工，我们相信每个人的内心都埋着公益的种子，只要激活一颗颗种子的能量，就能汇聚成巨大的公益行动力。2019年，我们成立技术公益委员会，号召员工在深耕自立自强高科技的同时，践行“人人受益、责任担当、开放共享”的好科技，用技术助力公益，让科技更有温度；去年10月，我们内部启动“乡村振兴技术官计划”试运营，半年多以来，160名技术人和专家志愿者利用业余时间，深入中西部5个省份7个欠发达县域，走访调研、收集需求，启动了一批数字技术服务项目。

技术普惠不仅是公益的手段，也应成为公益的目的。除了“授人以鱼”解决技术弱势群体的一时一事，科技公司也应尽量“授人以渔”，帮助受助者学习技术、掌握技术，从被动接受技术转向主动应用技术，更深层次地弥合技术鸿沟。

在“乡村振兴技术官计划”中，我们鼓励员工投入更多精力，发挥传帮带作用，辅助培训本土、本行业的数字人才，激活县域乡村内生性技术生态，为乡村振兴提供长足支撑，避免陷入“人走事黄”的困境，真正让技术之光照亮每一个人和每一个角落。最近，我们启动了“橙点同学”项目，以中职高职在校生为主要服务对象，打造“学、训、赛、考、聘”一站式线上平台，向全社会免费开放，通过线上线下相结合的持续运营，提升就业者职业技能，助力高质量就业。

当前，技术公益已成阿里巴巴ESG战略的重要组成部分，是我们投身社会公益事业的主要手段之一。企业自上而下形成理念共识、做好统筹规划，员工自下而上积极参与、创新实践，共同构筑起了技术公益长期可持续发展的有机体系。发挥技术和平台的能力，追求“人人受益、责任担当、开放共享”的好科技，科技企业履行社会责任大有可为。

（程立/阿里巴巴首席技术官）

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