新华社巴黎电（记者陈晨）随着科技不断进步，众多企业逐渐开始对未来出行场景展开思考并投入相应研发。近日法国、德国和中国企业在法国一个科技创新展览会上展示的未来交通新产品引人注目，让人们能更直观看到未来出行新趋势。

瞄准城市空中交通的“飞行出租车”

电动车已在全球各地逐渐普及，而电动飞机乃至电动“空中出租车”也不再遥不可及。6月15日至18日在巴黎举行的“科技万岁”科技创新展览会上，德国沃洛科普特公司展出了一架纯电动直升机，它采用并列双座设计，安装了18个旋翼，仿佛一张平铺延展的白色蜘蛛网。其空重为700公斤，最大有效载荷200公斤，每次充电的续航里程为35公里，最高时速达到110公里。

沃洛科普特公司咨询委员会主席斯特凡·克洛克接受新华社记者采访时说，公司2021年已获得欧洲航空安全局相关测试飞行认证；此外，它还与多个法国公司建立起合作伙伴关系，计划为2024年巴黎奥运会提供服务。

克洛克还表示，“公司十分看好中国城市空中交通市场的潜力”，并与中国汽车制造商有相关合作，计划将城市空中交通出行技术产品落地部分中国城市。

灵活适应不同场景的轨道载具

近年来，法国政府从可持续发展的角度调整运输政策，重视提升铁路在综合交通中的地位。法国国营铁路公司近日向公众介绍了配备电动马达和车载电池储能的轻型列车，分别为Draisy“轨道巴士”和Flexy公路铁路两用车。

据悉，Draisy“轨道巴士”单个车体可容纳80名乘客，适用于运量较小的铁路线或长度在100公里以内的铁路，提供乘客自主选择停靠站等服务。“轨道巴士”配备车载电池储能装置和牵引电动机，有关机构已计划2025年在法国境内一条试验线路上测试运行。

另一款概念列车Flexy主要针对铁路长度在10至30公里之间，但因运输潜力过低而无法提供客运列车服务的小型封闭铁路线，它能够在铁路和公路上运行，可为居民提供往返于家门口至火车站之间的服务。该列车计划于2024年测试运行。

法国国营铁路公司还推出了新一代更环保的高速列车，计划于2024年投入使用，可以搭载更多乘客，最高时速可达360公里/小时。与现有高速列车相比，能耗更少、更环保。

中国技术加持的自动驾驶客车

在这届“科技万岁”展会上，中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司（简称“中车电动”）制造的自动驾驶客车是最新颖的展品之一。

这款型号为中车电动“新巴客”城市系列C12AI的自动驾驶客车车身长约12米，以智能驾驶、智能动力、智能互联为依托，可全方位实施人、车、路动态信息实时交互。

2021年，它在法国一条道路上完成了路况实测，单边路程约6公里，途经10个公交站点、26处交通灯，耗时约40分钟。

中车在法国的合作方克莱芒·巴亚尔公司总裁邓嘉丽在展会上接受新华社记者采访时表示，自2021年秋季至今，客车仍在进行技术完善工作，旨在保证车辆安全驾驶的条件下，缩短行程耗时。

巴黎大众运输公司自动驾驶项目负责人本雅明·若利维耶说，这款自动驾驶客车今年10月将再次进行技术升级后的路况实测，并计划不久之后实现载客运行。

(责编：王震、陈键)