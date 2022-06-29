原标题：建设“天临空地”一体化遥感智能开源生态

空天信息产业是战略性新兴产业，也是支撑产业和社会数字转型的重要产业。近日，中国科学院空天信息创新研究院投资的国有控股高新技术企业中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）在北京签署全面合作协议。双方将围绕政府、企业、大众等领域用户，面向智慧城市、智慧农业、智慧应急、智慧乡村、智慧林业、智慧交通等行业应用，合作打造标杆项目；依托GEOVIS数字地球和昇腾AI基础软硬件、华为云基础设施，合作共建“天临空地”一体化遥感智能开源生态。

当前，我国卫星行业稳步高速发展，北斗与高分融合可以构建更加精细化的时空大数据平台；新一代信息技术与地理信息技术加速融合，不断催生新的应用领域。以国家重大战略为导向，构建资源共享、优势互补、互利共赢的协同创新机制，是产业发展必经之路。中科星图是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，而华为是全球领先的信息与通信解决方案供应商，双方将聚焦数字产业创新与落地，开展全方位、立体化的合作。

中科星图副董事长兼总裁、星图地球董事长邵宗有强调，数字地球是打通天上卫星资源与地上行业应用的承载平台，支撑空天信息技术的创新与应用，在数字经济中发挥“底座”作用。中科星图基于自主研发的GEOVIS数字地球产品，面向政府、企业及大众市场，与华为开展全面深度合作，以互利共赢、积极活跃、可持续发展的合作氛围，紧抓时代发展机遇，赋能经济社会高质量发展。

华为昇腾计算副总裁田昆阳指出，中国人工智能产业发展到了关键时间节点，大算力+大数据使能大模型，助力新应用孵化；打通断点，推进人工智能落地。未来，华为将基于昇腾与昇思AI关键技术，协同中科星图，积极推动在自然资源、交通等领域快速落地应用，并合作共建“天临空地”一体化遥感智能开源生态。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)