人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰）在万物互联的工业互联网中，每个物品、元器件，甚至每条信息都有其全球唯一的“身份证”，而这个“身份证”就是标识。

近日，工业和信息化部为中关村工信二维码技术研究院（以下简称中码院）签发了工业互联网标识注册管理机构许可证，“MA”国际标识代码正式纳入国家工业互联网标识体系。

2020年12月28日，工业和信息化部印发《工业互联网标识管理办法》，并于2021年6月1号正式实施。《办法》明确规定，标识注册管理机构是指依法取得许可，承担面向标识注册服务机构的标识注册和管理，并负责管理注册服务器运行的机构；未取得上述相关许可，任何组织或个人不得从事工业互联网标识服务。

2022年5月13日，“MA”国际标识代码通过了工信部通信科技委专家论证，一致通过将“MA”纳入工业互联网标识要素，并建议尽快形成通信行业标准。

据了解，中码院自主研发的“MA”标识体系是ISO/IEC 15459对象唯一标识的组成部分，成为中国首个具有全球根节点管理权和代码资源分配权的对象标识体系。

中码院相关负责人表示，“MA”标识支持国内外主流标识体系和企业个性化编码需求，支持一维条码、二维码、RFID、NFC、芯片等多种标识载体，实体世界和数字世界各类对象提供全球唯一标识。目前“MA”标识已在工业、农业、医疗卫生、城市管理、食品追溯等多个行业开展示范应用，并应用到了30多个国家和地区。

该负责人表示，中码院将切实遵照《工业互联网标识管理办法》相关要求，履行工业互联网标识注册管理机构职责，开展工业互联网“MA”标识注册、授权、管理等公共服务，并依托统一标识代码注册管理中心在各行业、各地区建设二级节点和设立MA标识注册服务机构，打造安全可控的国家级新型基础设施，保障工业互联网MA标识资源供给和管理的稳定性、可靠性，促进我国工业互联网标识解析体系健康有序发展。

(责编：申佳平、吕骞)