原标题：阿里董事长张勇：阿里技术创新经历了三个阶段

近日，中央网信办旗下杂志《中国网信》刊发阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇署名文章。文章谈到，成立23年来，阿里巴巴从最初的一家电子商务公司，发展成为一家以技术驱动在多场景、多赛道进行探索的公司。创造客户价值、创造社会价值，是科技公司与商业的关系，也是企业应该承担的社会责任。

一直以来，外界对于阿里巴巴是一家商业公司还是科技公司多有讨论。张勇在文章中提出，对于技术，首先看技术本身是否有先进性和突破性；其次看技术能不能跟产业真正结合，创造新的变化。他认为，技术既伴随阿里巴巴过去23年的成长，更是面向未来服务生态和整个社会的基石。

技术基石论，有越来越多的现实印证。过去20多年，在商业、物流、云计算等领域，技术迭代创新是阿里履带式前进的关键。去年，阿里巴巴发布首颗自研CPU芯片“倚天710”，而阿里云已经在全球云计算市场上稳定排名第三。

张勇认为，阿里巴巴的技术创新经历了三个阶段。第一个阶段，是用科技创造新商业，搭建起电商交易的基础服务设施；第二个阶段，是云上创新，通过阿里云助推产业数字化，助力实体经济发展；第三个阶段，用技术更好地服务社会。这由两个方面构成。对于科技前沿与技术普惠的关系，张勇认为“一方面，走向科学的最底层和最前沿，积极投身基础科研、瞄准重大前沿命题，另一方面，致力于打造开放共享、人人受益的好科技，让新型生产力惠及更多人。”

在公开场合，张勇多次谈到先进性与责任感的关系。去年云栖大会，张勇强调：“科技不仅创造商业价值，更创造社会价值。科技的社会责任和社会担当，必须与社会发展的脉搏同频共振。”

据了解，推动产业数字化，是阿里巴巴展现技术责任感的新方向之一。比如，以云计算的大规模普及带动行业减碳；过去8年，阿里助力销售价值1万亿的农产品；用淘宝村镇模式创造了12万创业机会，带动直接就业机会34万余个。

(责编：曹淼、李源)