人民网北京6月29日电 （记者王仁宏）据住房和城乡建设部消息，6月27日，联合国人居署在波兰卡托维兹举办的第十一届世界城市论坛上，宣布正式启动“上海全球可持续发展城市奖”（简称“上海奖”）全球征集，邀请世界各国城市申报“上海奖”。

“上海奖”是由联合国人居署与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同设立，由联合国人居署主导的国际奖项，于今年3月30日由联合国人居署宣布设立。该奖项以城市可持续发展为主题，旨在表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市。“上海奖”的设立将有助于推动全球城市可持续发展，更好落实联合国2030年可持续发展议程和全球发展倡议。

为让世界各国更好地了解“上海奖”，联合国人居署与上海世界城市日事务协调中心在第十一届世界城市论坛期间共同举办了“上海奖”专题活动。中国驻波兰使馆、中国常驻联合国人居署代表处派代表出席了活动，介绍设立“上海奖”的重要意义，并与联合国人居署相关负责人共同启动奖项征集。来自联合国人居署、联合国有关机构、有关国家城市和媒体的代表以及专家学者出席了活动，围绕发挥“上海奖”、世界城市日作用，提高城市可持续发展水平等议题进行了深入研讨。

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