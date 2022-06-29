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首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南召开

2022年06月29日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者申佳平）6月29日，工业和信息化部、山东省人民政府在北京召开新闻发布会，宣布2022中国算力大会将于7月29日至31日在济南召开。这是全国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。

2022年6月29日，2022中国算力大会新闻发布会在北京召开。（人民网 申佳平摄）

算力是数字经济时代新的生产力。数据显示，截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%。在用数据中心服务器规模1900万台，存储容量达到800EB（1EB=1024PB）。算力总规模超过140 EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。

工业和信息化部党组成员、副部长张云明在发布会上表示，随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。目前我国算力发展规划顺次出台，顶层设计逐步完善；算力设施建设有序推进，发展基础不断夯实；算力产业链条持续完善，算力赋能效应凸显。

山东省人民政府党组成员、副省长凌文介绍，山东高度重视算力基础设施建设。截至目前，全省数据中心在用标准机架数突破24万个，较去年同比增加60%以上，较2019年翻了两番。全省已建成大中型数据中心44个，边缘数据中心176个，低时延边缘算力占比远超全国平均水平。

工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，我国算力产业发展已呈现三大趋势：算力形式更加多样，算力资源泛在分布；基础设施建设加速，算网融合持续深入；创新应用竞相涌现，产业生态日渐完善。下一步，工业和信息化部将重点从三个方面推进算力产业工作：一是持续推动算力基础设施建设，二是聚力推进核心关键技术攻关，三是不断激发算力“引擎”赋能效应。

据了解，本届大会将成立中国算力产业专家委员会，发布一系列重磅研究成果，包括我国首部《算力白皮书》、首个算力产业发展指数、首个《算力设施产业图谱》等。

(责编：申佳平、吕骞)

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