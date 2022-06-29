人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）“太好了，油价终于降了，加满一箱油能便宜不少呢，我这就去加油喽。”家住北京市海淀区的市民刘先生高兴地说，前几天，私家车油箱即将“见底”，自己忍住了没有去加油，就为了等这次油价下降。

2022年国内成品油价历次调整。数据来源：国家发改委网站

国家发改委28日表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元和310元。

本次调价是国内油价今年第二次下调，调价后年内成品油价格调整呈现“十涨二跌零搁浅”格局。据测算，本次调价折合成升价后，92号汽油每升下调0.25元，0号柴油每升下调0.26元，以油箱容量50L的普通私家车计算，加满一箱油将少花12.5元左右。

记者梳理发现，本轮成品油零售价格下调后，除个别地区外，国内92号汽油价格水平多在9元/升至9.1元/升，0号柴油价格水平多在8.75元/升至8.85元/升，仍处在相对高位水平。以北京为例，北京92号汽油最高零售价格为9.07元/升，92号汽油最高零售价格为9.65元/升。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（6月14日-6月27日）国际油价震荡下行，伦敦布伦特、纽约WTI平均油价比上轮调价周期下降5.64%。调价周期内，需求忧虑、美联储激进加息等因素推动国际油价高位下行。从后期来看，原油价格走势仍然面临诸多不确定性。本轮调价周期的后期，国际油价已有所反弹，预计短期内国际油价仍将维持在较高水平。

“暑期临近，多地出台政策刺激旅游，私家车出行半径增加，加之夏季高温天气影响，汽油整体需求有支撑。”谈及成品油批发市场走势，金联创成品油分析师马建彩告诉人民网记者。

下一次成品油调价窗口将在2022年7月12日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅下行的趋势，但由于受国内国际影响，原油价格走势面临诸多不确定性，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

值得一提的是，我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际油价（成品油调价日前10个工作日的平均价格）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽、柴油价格原则上不提或少提。

“为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。”国家发改委29日表示，为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。

附：各地92号汽油最高零售价：

海南海口：92号汽油10.18元/升

西藏拉萨：92号汽油9.93元/公升

贵州贵阳：92号汽油9.2元/升

四川成都：92号汽油9.16元/升

重庆：92号汽油9.12元/升

广西南宁：92号汽油9.12元/升

广东广州：92号汽油9.09元/升

深圳：92号汽油9.09元/升

湖北武汉：92号汽油9.08元/升

北京：92号汽油9.07元/升

甘肃兰州：92号汽油9.07元/升

河北石家庄：92号汽油9.07元/升

天津：92号汽油9.07元/升

山东济南：92号汽油9.05元/升

辽宁沈阳：92号汽油9.04元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油9.03元/升

吉林长春：92号汽油9.03元/升

江苏南京：92号汽油9.03元/升

上海：92号汽油9.03元/升

青海西宁：92号汽油9.03元/升

福建福州：92号汽油9.02元/升

江西南昌：92号汽油9.02元/升

湖南长沙：92号汽油9.01元/升

河南郑州；92号汽油9.08元/升

浙江杭州：92号汽油9.03元/升

安徽合肥：92号汽油9元/升

山西太原：92号汽油9元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油 8.99元/升

宁夏银川：92号汽油 8.96元/升

陕西西安：92号汽油8.94元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.78元/升

备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：申佳平、吕骞)