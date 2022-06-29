国家发展和改革委员会党组成员、副主任、秘书长赵辰昕致辞。(人民网记者 许维娜摄)

人民网福州6月29日电 （记者许维娜）29日，金砖国家可持续发展高层论坛在福州开幕，国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在致辞中表示，今年是金砖“中国年”，五年前，中国担任金砖国家主席国，开启了金砖合作第二个金色十年。五年来，中国以坚实的行动助力完善金砖国家合作机制，推动金砖合作取得卓越的成效。

赵辰昕表示，发展是解决一切问题的总钥匙，更是新兴市场国家和发展中国家的共同任务，金砖国家作为广大新兴市场国家和发展中国家的代表，加强团结协作，以实际行动共促全球可持续发展尤为重要。

“下一个五年，我们要坚定信念、加强团结，推动金砖务实合作朝着更高质量的方向去前进。”他提出四点倡议：

一是坚持开放创新，携手共助经济复苏。经济全球化是时代趋势，全球化时代必须有开放的胸怀，金砖国家是引领区域乃至全球经济贸易增长的重要力量，要坚持行动导向，加强公共卫生治理，携手推进数字经济、低碳、绿色等新兴领域的务实合作，共同维护产业链、供应链的安全，共同塑造金砖价值链的未来，推动金砖国家与世界分享机遇，为后疫情时代的经济复苏注入动力。

二是坚持创新驱动，携手实现跨越式发展。当前新一轮科技革命和产业变革在加速演进，世界主要国家都将数字经济作为培育经济增长点、谋求竞争新优势的首选方向。中国愿同各国一道挖掘数据要素的价值，布局新型基础设施，推动数字技术赋能产业的发展，加快核心技术攻关，参与数字议题研讨等相关领域的交流合作。基于优势互补，推动研发成果应用，为经济增长的可持续提供不竭的动力。

三是完善环境治理，携手构建人与自然生命共同体。金砖国家产业互联，生态环境合作的潜力巨大，要深化绿色技术分享交流与推广应用，扩大绿色投融资的规模，加强在应对气候变化、生物多样性保护等议题上的沟通协调，打造多层次、多领域的绿色产业合作模式，为发展中国家乃至世界各国贡献金砖国家可持续的解决方案。

四是坚持人民至上，携手增进民生福祉。金砖五国都处于经济社会发展转型的关键阶段，增进金砖各国人民的福祉是金砖合作的根本使命，也是检验金砖合作成就的重要标准。要高度重视消除贫困的工作，让更多资源流向减贫、教育、卫生、基础设施建设等惠民利民的领域，秉持人类命运共同体的理念，以实际行动为建设美好世界作出应有的贡献。

赵辰昕还表示，当前时代之变深刻而宏阔，国际时局汹涌而复杂，时代需要新的赋能，推动全球发展和安全事业也需要有新的动力。要进一步凝聚金砖合作的共识，以金砖行动诠释全球发展共同体的时代意义，共促全球发展，共同致力于构建人类命运共同体的新的伟大实践。

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