人民网北京6月29日电 （记者王震）今日下午，2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行。会上，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，未来互联网发展将从“互联网+”转向“智慧+”，流量驱动、数据驱动、算法驱动、可信驱动将对未来移动创新和整个数字化发展起到重要作用。

“面向未来20年，互联网的发展形势一定是走向数字化、智慧化。”单志广指出，互联网正从原来的信息互联网、消费互联网转向产业互联网和价值互联网，未来的形势从上网、上云转向上链，实现网联、物联、数联、智联，覆盖千行百业。

如何推动未来新的转型路径？单志广认为，首先是“互联网+”带来的“流量驱动”将更好地连接万物、汇集流量，形成新的服务模式，形成更加开放的平台、开放的数据、开放的应用和开放的系统；第二是“大数据+”带来的“数据驱动”将更好地通过互联网实现用数据说话、用数据决策、用数据管理和用数据创新；第三是“人工智能+”带来的“算法驱动”，要的知识模型、基底模型、数据模型和算力、算法结合才能形成更好的推动力，应用到各个领域，带来效率的大幅提升；最后一个是“区块链+”带来的“可信驱动”，基于互联网、可信、分布式的数据库，对未来的整个转型发展具有非常重要的作用。

单志广表示，现在已经到了数字决定命运的时代，“向数据要增长，向数据要治理，向数据要动能，向数据要优势，这是数字化转型我们移动互联网必须要做好的事情。”

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