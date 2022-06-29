中国工程院院士邬贺铨。人民网 张若涵摄

人民网北京6月29日电 （记者罗知之） 今日下午，2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行。中国工程院院士、中国信科集团高级顾问邬贺铨在会上表示，5G是融合创新平台和数字转型引擎。

邬贺铨介绍，5G和光纤技术融合方面，虽然是无线，但实际上5G从基站出来通过光纤第一段前传分布到单位，然后中传到集中单元到移动边缘计算，再通过回传到核心网，在干线上主要是光传送网络。

5G和物联网结合方面，从过去的上网到上云上链，从网联互联到数据互联到价值互联，从物联网到智能网到信联网，实现万物信联。

5G和云计算结合方面，现在企业上云是一种趋势，而且不仅仅是一个云，可能私有云、公有云、混合云等多云兼有，对企业而言可以直接省了运用云的IT能力，但是企业本身会有一个边缘计算，通过它把所有云以及数据源与用户连起来。

5G和人工智能结合方面，物联网通过通信网到云计算、人工智能，过去由于通信网带宽不足，时延较大，后台人工智能的决策不可能第一时间反馈执行，错过了最佳执行时间。现在5G的高宽带、低时延，使智能公司决策可以第一时间实现执行反馈，还可以更进一步把人工智能芯片、人工智能操作系统直接嵌入到5G物联网模块里面，AI和IoT可以组成AIoT智能网终端。

5G与工业互联网融合方面，传统的工业互联网是在现场以及各种各样的工控设备，按照规定的逻辑去操控现场的生产装备仪器仪表，同时收集数据。现在5G工业模组正在选择更适合于移动的设备汇聚到线上总线，通过边缘计算来支持数据凝聚到车间，在工业以太网总线的支持下，进一步分析数据，通过网关送到工厂，以及工厂上面各种各样的工控软件，形成决策以APP的方式来执行操作。

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