人民网北京6月30日电 （记者乔雪峰）近年来，公共交通客流因疫情大幅下降，公共交通行业深受影响，亟需转型升级，实现可持续发展。

6月29日，“疫情时代公共交通转型与可持续发展”线上研讨会暨2022年“绿色出行宣传月和公交出行宣传周”公益设计大赛启动会举行。

“当前，公共交通行业遇到了前所未有的困难和压力，也面临着更加广阔的发展机遇。”中国交通报社党委书记、董事长蔡玉贺在会上表示，交通运输行业解决问题的出路在于推动低碳绿色转型，实现可持续发展。公共交通行业要抓住“双碳”目标、行业政策等为公共交通产业链带来的机遇，加快企业绿色低碳转型，带动公共交通可持续发展。

中国智能交通协会理事长李朝晨则认为，智能交通创新融合是交通运输行业发展的驱动力，与公共交通领域有着广阔的合作共享和发展空间。公共交通企业应利用科技创新成果打造智慧公交、智慧地铁，利用智能手段提供出行信息、拓展生活服务。共享融合交通大数据，建设一体化信息服务平台，提供全方式、全流程的智慧绿色出行。

“城市交通面临从高碳到低碳再到零碳的重大转型。”北京交通发展研究院节能减排中心副主任余柳认为，推动小汽车向公交、轨道交通、步行、自行车等绿色出行方式转变，是交通出行零碳转型的重要途径。需要借助数智化力量，实现交通服务模式的升级和创新，提升绿色出行比例或频次。

北京公交集团总经理助理、财务总监邹艳环表示，北京公交抓好数字化转型过程中的网络安全建设与管理，实现业务的流程化、标准化和业务管理的全面线上化。深入开展企业数据治理，并依托数据治理推动业务流程优化与管理制度优化。

广东省惠州市公共交通管理有限公司副总经理黄卓粤介绍，惠州公交推出了支付宝乘车码“三码合一”服务，市民用支付宝乘车码乘坐公交车，即可同步完成车费支付、健康码查验和扫公交车场所码功能，无需在原有的“三码”之间来回切换，真正实现“一码通行”。

“厦门地铁今年首次发行了NFT数字纪念票及碳积分体系，丰富了厦门地铁票种种类。”厦门地铁集团运营中心总经理张涛介绍，厦门地铁不断探索“地铁+数字人民币”的应用场景，以及地铁公交一体化无接触扫码乘车功能，为乘客打造智能安全便捷的乘车支付生态圈。

(责编：王仁宏、吕骞)