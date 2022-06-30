制图：杨曦

人民网北京6月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。

制造业采购经理指数重返扩张区间

6月份，制造业PMI回升至50.2%，在连续三个月收缩后重返扩张区间。调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

产需恢复加快。随着复工复产持续推进，企业前期受抑制的产需加快释放，生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%，高于上月3.1和2.2个百分点，均升至扩张区间。从行业情况看，汽车、通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等行业两个指数均高于54.0%，产需恢复快于制造业总体。同时，物流保通保畅等政策措施显效发力，供应商配送时间指数为51.3%，高于上月7.2个百分点，供应商交货时间较上月明显加快，有效保障企业生产运行。

大、中型企业PMI位于扩张区间。大型企业PMI为50.2%，连续两个月高于临界点，延续恢复性扩张势头。中型企业PMI为51.3%，高于上月1.9个百分点，升至扩张区间，生产活动有所加快。小型企业PMI为48.6%，高于上月1.9个百分点，小型企业恢复进程相对较慢，但景气水平有所回升。

高技术与装备制造业恢复加快。高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.8%和52.2%，高于上月2.3和3.3个百分点。消费品行业PMI为50.9%，高于上月0.7个百分点，消费品行业继续恢复性增长。高耗能行业PMI为48.3%，分别低于上月和制造业总体1.7和1.9个百分点，景气水平总体偏低。

企业预期有所改善。生产经营活动预期指数为55.2%，高于上月1.3个百分点，升至近三个月高点，企业信心继续回升。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数高于60.0%，企业对近期市场发展预期向好；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业持续低于50.0%，企业信心有待增强。

虽然本月制造业延续恢复态势，但仍有49.3%的企业反映订单不足，市场需求偏弱依然是目前制造业面临的主要问题。同时，出厂价格指数降至46.3%，连续两个月位于收缩区间，部分企业盈利空间受到一定程度挤压，经营压力较大。

非制造业商务活动指数大幅回升至扩张区间

6月份，非制造业商务活动指数为54.7%，高于上月6.9个百分点，连续两个月明显回升。

服务业景气恢复至扩张区间。6月份，国内疫情形势整体平稳，各项助企纾困政策措施逐步落地，服务业延续恢复态势，商务活动指数在4、5月份低基数水平上回升至54.3%，高于上月7.2个百分点，重返扩张区间，服务业企业经营状况较5月份有所改善。调查的21个行业中，商务活动指数位于扩张区间的由上月6个增加至19个，服务业景气面明显扩大。其中，前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升，铁路运输、航空运输等行业高于65.0%，业务总量连续两个月环比增长；道路运输、住宿、餐饮、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业升至临界点以上，业务总量由降转升。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数分别为53.7%和61.0%，高于上月10.0和5.8个百分点，表明随着疫情影响减弱，服务业市场需求有所回暖，企业信心逐步恢复。

建筑业升至较高景气区间。建筑业商务活动指数为56.6%，高于上月4.4个百分点，表明建筑业景气度有所回升。同时，供应商配送时间指数为50.5%，高于上月8.8个百分点，升至扩张区间，表明畅通交通物流政策取得实效，建筑业原材料运输不畅得到缓解，有力保障了施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数回升5.2个百分点至63.1%，企业对近期行业发展前景较为乐观。

综合PMI产出指数继续回升

6月份，综合PMI产出指数为54.1%，高于上月5.7个百分点，表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.8%和54.7%。

“6月份采购经理指数重返扩张区间，反映出企业生产经营状况与5月份相比发生明显积极变化。但当前国内外经济环境依然存在诸多不确定因素，需进一步细化落实稳经济一揽子政策措施，积极扩大有效需求，巩固经济恢复发展势头。”赵庆河说。

(责编：杨曦、吕骞)