人民网北京6月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，7月1日开始，2022年铁路暑运工作正式拉开帷幕，至8月31日结束，共计62天。全国铁路客流呈逐渐回暖趋势，预计发送旅客5.2亿人次、高峰日发送旅客1000万人次。铁路部门将高效统筹疫情防控和客货运输，有力有效服务人民群众出行和经济社会平稳健康发展。

一是优化客运产品供给，充分满足旅客需求。充分用好京广高铁京武段时速350公里高标运营和郑渝高铁襄万段、济郑高铁濮郑段、和若铁路、北京丰台站等新线新站开通运营增加的运力资源，优化客运产品供给，满足沿线旅客出行需求。密切关注各地疫情防控政策调整和旅游等重点行业恢复情况，根据12306大数据科学分析掌握旅客出行规律，精准实施“一日一图”，适时增开旅客列车。针对突发客流，建立快速响应机制，提前储备一定数量的热备车底和乘务人员，通过动车组列车重联运行、普速旅客列车加挂车辆等方式，增加运力投放。落实保洁、餐饮、供水等基本服务，加强老年人、学生、病残孕等重点旅客服务，持续开好公益性慢火车，加强极端天气时运输服务资讯发布，努力提升旅客出行体验。

二是落实保通保畅措施，保障重点物资运输。服务迎峰度夏电煤需求，开展电煤保供专项行动，加大运力投放，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要煤运通道和兰新、格库等繁忙干线，提升山西、陕西、内蒙古、新疆煤炭主产区电煤外运能力。主动对接各大电厂运输需求，密切关注电煤供、耗、存情况，科学制订运输方案，实行应装尽装，预计暑运期间日均电煤装车在6万车左右，同比提高1万车以上。全力保障防疫、涉农等国计民生重点物资和企业原材料、产成品运输需求，确保安全高效送达，为企业复工复产和人民群众生产生活提供运输保障。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车运输组织，提升铁路口岸站组织效率，保障国际产业链供应链稳定。

三是确保铁路运输安全畅通，营造良好出行环境。严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车疫情防控措施，严控列车载客率，推广自助进出站、扫码点餐等无接触式服务，筑牢铁路疫情防线。抓好防洪防汛工作，落实“防、避、抢”的要求，加强自然灾害预警监测，全面筑牢人防、物防、技防“三位一体”安全防线，确保铁路安全畅通。落实国家公布的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》，加强站车安检查危和治安管理等工作，确保旅客出行安全有序。

此外，铁路部门提示广大旅客，暑运期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询；旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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