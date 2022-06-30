人民网北京6月30日电 （王绍绍、实习生李皓）人民网财经从中国石化获悉，28日，我国首套生物航煤工业装置在中国石化镇海炼化首次产出生物航煤，意味着我国生物航煤可实现规模化生产，向大规模生产及商业化应用迈出了重要一步。

镇海炼化外操人员正在进行生物航煤采样。受访方供图

据了解，该套生物航煤工业装置采用中国石化石油化工科学研究院研发的生产技术。把使用过的烹饪用油、食用油，即地沟油作为原料生产生物航煤。

据介绍，将地沟油作为原料生产生物航煤，最大的难点在于地沟油含有大量脂肪酸类化合物，其含氧量高达11%左右，而传统的原料——石油含氧量低0.1%，相差超过100倍。氧分子直接影响炼化装置催化剂的活性和稳定性。此外，地沟油里还含有硫、氯、金属元素等各类杂质，都要一一去除。为此，该套生物航煤工业装置使用自主开发的专用催化剂和工艺，并经过了工业规模装置示范验证。

今年5月，镇海炼化分公司油脂加氢（HEFA）路线生物航煤产品通过可持续生物材料圆桌会议（RSB）认证。据了解，此次认证是我国生物航煤产品获得的第一张全球可持续性认证证书。

中国石化方面表示，与传统石油基航空煤油相比，生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上，该装置年设计加工能力10万吨，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收来的地沟油，每年可减排二氧化碳约8万吨，相当于近5万辆经济型轿车停开一年。

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