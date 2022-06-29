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2022移动互联网蓝皮书：数字政府建设进入深化提质新阶段

2022年06月29日22:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电（记者王震）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，2021年数字政府建设从探索进人深化提质新阶段，助力政务服务水平显著提升。

在体制机制上，各地政务服务建立“好差评”制度，使居民可以像网购一样对政府服务给予评价。上海、广东、江苏全面启动探索首席数据官制度，强化数字政府建设的顶层设计与领导。

在场景应用上，更多政务服务事项实现网上办、掌上办、一网通办，包括疫情防控、大数据金融服务、医疗电子服务等在内的场景应用不断丰富。截至2021年底，全国一体化政务服务平台用户人数超10亿实现了工业产品生产许可证、异地医疗结算备案、社会保障卡申领等事项“跨省通办”。全国核酸检测机构查询、各地风险等级查询、健康码申领、在线招聘、网上办税等功能有效支撑了疫情防控背景下群众出行与企业复工复产。截至2021年底，近9亿人在全国一体化政务服务平台申领了健康码，使用次数超 600 亿次。

在数据开放平台建设方面，全国政务数据开放规模不断扩大。截至 2021年底，已有19个省份的数据开放平台上线运行，共开放 19 万个数据集、67 亿多条数据量。

(责编：王震、吕骞)

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