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2022移动互联网蓝皮书：在线文旅、外卖、手游引领新型消费

2022年06月29日21:52 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电（记者王震）2021年，我国在线旅行预订用户规模达3.9亿，网上外卖用户规模达5.44亿，游戏用户规模达6.66亿人……6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，基于移动互联网的在线文旅、手机外卖、移动游戏等产业正在引领新型消费，成为我国经济发展新引擎。

在线文旅方面，截至2021年12月，我国在线旅行预订用户规模达3.97亿，较上年同期增加5466万。《报告》指出，各地景点、博物馆等通过网络直播、VR等技术打造线上付费并体验的新型文旅融合产品，推动“云上旅游”“云逛展”“云赏花”“在线剧院”等常态化。同时，“银发一族”为在线文旅行业发展带来新动力。携程平台数据显示，2021年60周岁以上用户同比增长22%，订单增长37%。

手机外卖方面，伴随着疫情后网民外卖习惯被保留，手机外卖用户规模持续增长。截至2021年12月，我国网上外卖用户规模达5.44亿，同比增长29.9%。美团数据显示，2021年前三季度，外卖业务收入超过260亿元，同比增长28%。与此同时生鲜、药品等各类非餐饮业务纷纷加人外卖行业，成为重要的消费增长点。

移动游戏方面，受“防沉迷”政策与宅经济效应衰减影响，2021年网络游戏用户规模增长放缓，但收人依然保持稳步增长。截至2021年12月，中国游戏用户规模达6.66亿人，游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，同比增长6.4%，其中移动游戏占据主导地位，总收入占比达76.06%。此外，我国游戏“出海’呈现上升态势，自主研发游戏海外市场销售收入达180.13亿美元，同比增长16.59%。

(责编：王震、吕骞)

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