人民网北京6月29日电 （记者王震）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，当前中国移动互联网面临来自“移动基础设施短板”“核心技术发展及治理规则”“数据安全保障”“互联网平台员工权益保障”等四个方面挑战。

一是移动基础设施短板待补齐。2021 年以来，一些地区在新冠肺炎疫情防控中出现健康码、行程码系统故障现象，给当地群众生活带来不便。《报告》指出，当前各地移动互联网技术应用水平不一，个别地区网络基础设施建设滞后，影响了数字经济发展及治理能力现代化水平提升。相关部门需要补齐包括健康码应用在内的移动互联网基础设施建设短板，同时进一步提升网络及系统资源保障水平，在更好造福人民上更进一步。

二是核心技术发展及治理规则待完善。《报告》指出，5G、人工智能、大数据、区块链、物联网等发展迅猛的同时，也带来了新的风险和挑战。比如人脸识别滥用带来个人隐私泄露问题，智能算法存在“杀熟”与“算法剥削”现象，人工智能技术产生的伦理安全风险等，需要进一步建立健全技术规则治理体系。另外，关键核心技术存在短板，应进一步加快移动互联网发展，还需在工业芯片、操作系统等硬软件关键核心技术领域加大攻关力度。

三是数据安全保障仍待加强。《报告》指出，数据泄露、安全漏洞等威胁正日益凸显。一是数据大规模集中存储存在数据滥用与泄露风险，移动互联网平台数据和技术应用不但涉及个人信息安全，而且关系着公共安全与国家安全；二是随着4G全面普及和5G规模化应用，社会将迎来“万物智联”的时代更多的物体将加入互联网，链接的节点将越来越多，面临的网络攻击也将增多；三是数字经济安全体系有待进一步构建。《报告》认为，在不断发展新型网络安全防护技术的同时，还需进一步开展数据安全法律法规建设，夯实数据安全的法律基础。

四是灵活就业权益亟待更有效保护。截至2021年底，中国灵活就业人员达到2亿人，其中许多为互联网平台用工，包括160多万网络主播及相关从业人员、700万餐饮外卖员、394.8万网约车驾驶员、1000万快递员等。《报告》认为，随着我国数字经济发展，移动互联网平台灵活用工规模将进一步扩大，但当前劳动者权益保障还不完善，影响和制约了灵活就业的稳定健康发展。如何制定区别于传统的劳动就业管理规定和社会保障制度，既鼓励平台新模式吸纳更多就业，又不断健全灵活就业群体的社会保障，需要进一步探索。

(责编：王震、吕骞)