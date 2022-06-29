人民网北京6月29日电 （记者杨曦）今日，市场监管总局围绕“助企纾困，支持市场主体发展”主题，召开第二季度例行新闻发布会。

市场主体是我国经济发展的底气所在、韧性所在，是稳住经济基本盘的关键力量。数据显示，今年1-5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户、增长3.8%。

市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，按照《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，今年市场监管总局聚焦广大中小微企业，针对质量安全监管中发现的突出质量问题，部署开展质量技术帮扶“提质强企”行动。截至目前，全国各级市场监管部门质量技术帮扶覆盖企业超过1.8万家，其中九成以上是中小微企业。

深入研究对个体工商户的扶持政策

今年以来，新设市场主体数量保持基本平稳。截至5月底，全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%。其中企业5011.9万户、增长3.5%，个体工商户1.07亿户、增长3.7%，农民专业合作社222.7万户、增长0.4%。

受疫情影响，个体工商户面临经营困难。市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，总局会同相关部门，在集成疫情以来市场主体各项帮扶政策基础上，从税费优惠、房租减免、金融支持、就业培训等方面提出一揽子支持措施，并深入研究对个体工商户分型分类帮扶、建立“一站式”服务平台等，健全个体工商户服务保障体系，优化发展环境。

《个体工商户条例》是目前我国法律体系中唯一针对个体工商户的专门性立法，但现行《条例》与当前支持发展的总体要求不相适应。杨红灿介绍，目前正在推动尽快修订《条例》，立足服务个体工商户发展，完善各项扶持政策，保障个体工商户政治经济地位，保护其合法权益。

今年第三季度，市场监管总局还将开展“个体工商户服务月”活动，聚焦个体工商户生产经营需要，提供政策咨询、用工对接、金融支持等各项服务。

“提质强企”行动取得积极成效

今年4月，市场监管总局办公厅印发了开展质量技术帮扶“提质强企”行动的通知。市场监管总局质量监督司司长刘敏介绍，该行动主要是为了防范化解重点产品质量安全风险，帮助广大中小微企业提升产品质量水平，降低因质量问题带来的额外成本。

据悉，该活动取得了积极成效。例如，广东省市场监管局依托“粤品通”质量技术帮扶平台，面向全省中小微企业免费发放2000万额度的产品检测券，直接降低企业成本。上海市市场监管局出台工业产品生产许可惠企政策，对受疫情影响需办理生产许可证的企业实行全程网办和容缺办理，并组织开展公益培训，针对企业质量问题开展个性问诊，帮助企业解难纾困。

此外，内蒙古、黑龙江、浙江、广西、云南等地市场监管部门分别针对羊绒、石墨、阀门、电动自行车头盔、普洱茶包装用纸等产业开展质量技术帮扶，提升产业质量水平。

刘敏表示，下一步，市场监管总局将总结各地典型做法，组织开展交流推广，切实为市场主体纾困解难。

多措并举纾困中小微企业及个体工商户

针对疫情以来中小微企业和个体工商户发展面临的新情况、新问题和新需求，市场监管总局质量发展局副局长王贇松介绍，市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，推出了4个方面11条具体举措。

在发挥质量基础设施作用方面，大力开展质量基础设施“一站式”服务“惠百城助万企”活动，助力企业解决质量难题、提升质量效益。

在推动产业链供应链质量联动提升方面，面向行业质量发展瓶颈明显的产业聚集区，开展工业产品质量技术帮扶“提质强企”行动。

在探索完善新型监管模式方面，在坚守产品安全底线的前提下，对新产品、新技术、新模式适度包容审慎监管，提振质量创新信心。

在加快登记注册流程方面，发挥“小个专”党建工作领导小组和行业协会作用方面，充分依托“网上办、掌上办、寄递办、预约办”等有效手段，进一步提升企业登记注册、药品审评审批注册等办理时效。

(责编：杨曦、吕骞)