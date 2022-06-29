人民网北京6月29日电 今日下午，由人民网主办、人民网研究院承办的2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行，围绕“推动移动融合创新、助力数字化转型升级”展开研讨。

2021年，我国移动互联网发展实现了“十四五”良好开局。如何推动移动互联网和实体经济融合发展，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，助力我国数字经济、数字社会、数字政府建设，成为当前移动互联网领域的重大课题。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁出席发布会并致辞。社会科学文献出版社社长王利民代表蓝皮书出版发行方发言时表示，10年来，移动互联网蓝皮书忠实、生动地记录了我国移动互联网日新月异的发展历程，充分汇集了行业理论和实践方面的最新研究成果，是当代中国移动互联网发展研究的集大成之作。人民网研究院以蓝皮书的发布为契机，为学界、业界搭建了常态化交流平台，每年通过一个主题，以学术对话的方式凝聚行业共识，破解发展难题，不仅起到了智力枢纽的作用，更为引领行业的高质量发展提供了有力支撑。

社会科学文献出版社社长王利民致辞。人民网 张若涵摄

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布了《中国移动互联网发展报告（2022）》主要内容。报告指出，2021年中国移动互联网发展具有五大特点：工业互联网等应用步入快车道，移动互联网打造经济发展新引擎，移动应用进一步赋能社会民生，移动网络政策法规保障迈入新阶段，移动舆论场正能量充沛、主旋律高昂。报告提出中国移动互联网发展五大趋势：5G行业应用创新赋能产业体系升级，元宇宙产业应用融合进一步深化，反垄断推动市场环境健康有序，移动互联网红利进一步全民普及，数字乡村与数字政府建设进程提速。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布《中国移动互联网发展报告（2022）》。人民网 张若涵摄

在发布会现场，中国工程院院士邬贺铨，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广，中央网信办综合治理局平台管理处副处长张宏岩和叶蓁蓁、王利民共同为2022移动互联网蓝皮书揭幕。

2022移动互联网蓝皮书揭幕。人民网 张若涵摄

中国工程院院士邬贺铨、国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广、高通公司中国区研发负责人徐晧分别进行了主旨发言。

邬贺铨在题为《5G——融合创新平台 数字转型引擎》的发言中，介绍了5G与光纤技术、WIFI技术、物联网、区块链、云计算、人工智能、工业互联网的融合与应用。他指出，5G的高宽带、低时延，使智能决策可以第一时间实现执行反馈，还可以更进一步把人工智能芯片、人工智能操作系统直接嵌入到5G物联网模块里面，AI芯片+OS嵌入5G IoT模块构成AIoT（智联网）终端。

中国工程院院士邬贺铨。人民网 张若涵摄

单志广认为，数字化转型的本质是新一代信息技术与传统经济社会固有秩序和利益的博弈，通过数据资源畅通流动、开放共享，倒逼和颠覆传统的管理体制、治理结构、公共服务、产业布局更加合理优化、透明高效。数字化转型就是向数据要增长、向数据要治理、向数据要动能、向数据要优势。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广。人民网 张若涵摄

徐晧介绍了高通对于5G的应用、5G标准以及今后发展的愿景。他表示，5G技术在日常生活中除了手机以外还能影响到更广阔的领域和应用场景，比如车、VR/XR、眼镜、无人机、卫星天线等，都是5G能够发挥特长的领域。

高通公司中国区研发负责人徐晧。人民网 张若涵摄

人民网研究院研究员围绕5G+8K超高清技术应用、虚拟数字人、扩展现实技术应用、数字藏品、人工智能编辑部等移动互联网前沿技术及媒体新应用进行了展示。

人民网研究院研究员彭琪月进行新应用展示。人民网 张若涵摄

人民网研究院研究员徐江旭进行新应用展示。人民网 张若涵摄

中国信通院政策与经济研究所副所长孙克主持了圆桌对话，就“‘十四五’开局 移动互联助力数字化转型”这一主题与中日友好医院发展办主任卢清君，交通运输部公路科学研究院自动驾驶行业研发中心副主任、研究员李宏海，中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚，中国信通院互动媒体标准推进委员会主席杨崑进行了深入讨论。

圆桌对话：“十四五”开局 移动互联助力数字化转型。人民网 张若涵摄

人民网长期关注中国移动互联网建设发展，自2012年起，人民网研究院每年组织政府及企业的研究机构、高等院校的专家学者编撰出版移动互联网蓝皮书。2022年版移动互联网蓝皮书的主题是“‘十四五’开局之年的中国移动互联网”，全面总结了2021年移动互联网发展状况和特点，并对未来发展趋势进行预判。移动互联网蓝皮书部分作者以及来自业界和研究机构的专家学者现场参加了此次发布会。（王京、曹启昭）

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