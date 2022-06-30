人民网北京6月30日电（记者乔雪峰）6月29日，人民网研究院发布了《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》），《报告》显示，2021年，我国推进“5G+工业互联网”初见成效，平台建设呈现蓬勃发展态势，安全保障力度不断加大，非上市投融资规模大幅攀升。

《报告》指出，未来，政策利好将持续推动行业高速发展，网络、平台、安全三大体系也将持续完善。建议充分挖掘企业数据价值，完善中小企业帮扶机制，并强化产融合作宏观引导。

《报告》指出，在经历过2020年新冠肺炎疫情之后，2021年，在“双循环"新格局下，我国工业互联网供需两旺，政策利好持续推动创新应用不断发展。

国家工业信息安全发展研究中心信息政策所副所长、高级工程师高晓雨表示，近两年，我国5G与工业互联网融合应用的成效逐渐凸显。一是在央、地两级政府的政策支持力度持续加大的背景下，“5G+工业互联网”发展趋势总体向好。目前已有近20个省市明确表示将通过政策支持的方式推动“5G+工业互联网”发展，顶层设计的重要性日益凸显。

二是典型应用场景和重点行业应用向纵深推进。工信部2021年发布“5G+工业互联网”十大重点行业二十大典型应用场景，5G全连接工厂、“5G+工业互联网”融合应用先导区等工作成为产业各方关注的焦点，全国在建“5G+工业互联网”项目突破1800个，形成一系列5G与工业互联网融合的应用场景。

三是应用领域不断扩展，从生产外围环节逐步延伸至研发、制造、质检、运维、物流、安全管理等核心环节，在电子信息制造、钢铁、采矿、电力、装备制造等行业率先发展，培育形成协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产现场监测等十大典型应用场景，助力企业降本提质和安全生产。

国家工业信息安全发展研究中心2021年发布的《工业互联网平台应用数据地图(2020)》显示，中国工业互联网平台呈现快速发展趋势，全国范围内有影响力的工业互联网平台数量已经超过70家，平台接入设备数量突破4000万台(套)，工业AP数量超过35万个。

高晓雨表示，强化产业和金融两端的深度协同，推动工业互联网产融合作是稳定经济增长、保障产业链供应链稳定、激发创新活力的重要抓手和努力方向。数据显示，2021年，我国工业互联网产融合作发展态势良好，重点企业上市进程加速推进，工业互联网行业非上市融资金额均值近2亿元。

《报告》显示，我国工业互联网将保持高速发展。IDC数据预测，2021年我国制造业IT相关支出达1156.5亿美元，至2025年的复合年均增长率将保持在16.6%，显著高于全球其他地区。

高晓雨表示，随着制造业用户对于云化成本、安全等方面的观念逐步转变，叠加广大中小制造业企业数字化需求的持续释放，云化趋势将从CRM、ERP等IT领域向设计研发类、制造执行类工业软件不断下沉，软件云化向制造业的渗透成为行业发展大势。

高晓雨还表示，我国工业互联网网络、平台、安全三大体系持续完善。在夯实工业互联网网络基础设施方面。一是加速企业内网“从单环节改造”转变为“体系化互联”，推动生产装备、仪器仪表的数字化、网络化改造，通过领先有效的建设运营技术(0T)的物理网络和信息技术(IT)的数字网络的融合网络，建立网络信息标准化模型。二是加快企业外网由“建网”转变为“用网”，重点推进工业企业、工业互联网平台、标识解析节点等接人高质量外网，提高企业外网的应用效率。三是积极开辟“5G+工业互联网”发展新空间，继续推进“5G+工业互联网”512工程，推动5G专网建设方案落地实施，促进应用重心从单点孵化拓展为5G全连接工厂。

在打造工业互联网平台体系方面，一方面，打造具有国际一流水平的平台体系，建设一批综合型、特色型、专业型平台，形成基于平台的制造业新生态。打造特色“工业互联网+智能制造”示范区，加大产业的扶持和推广力度，帮助传统制造业升级迭代，真正实现数字化赋能、制造链赋效、资金流赋信。另一方面，深化工业互联网行业应用，鼓励企业生产设备上云上平台，鼓励企业业务系统云化改造，基于平台打通设计与制造、消费与生产、管理与服务之间的数据流，培育融合发展新模式新业态，实现资源优化配置、生产方式变革以及价值创造。

在强化工业互联网安全保障方面，一方面，建立“工业互联网+智能制造”的监督检查、信息共享、信息通报、应急处置等安全管理制度，制定急需的安全标准，构建企业安全主体责任制，探索构建相应的安全评估体系。另一方面，建成国家"工业互联网＋智能制造"安全管理体系。围绕安全监督检查、风险评估、信息通报、应急处置等方面，建立健全“工业互联网+智能制造”的安全管理制度和工作机制，强化对企业的安全监管。

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