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徐晧：期待和合作伙伴一起，共同推动5G向6G的发展

2022年06月29日18:39 | 来源：人民网
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高通公司中国区研发负责人徐晧。人民网 张若涵摄

人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）今日下午，2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行。会上，高通公司中国区研发负责人徐晧表示，6G预计2030年实现商用，或将与AI等技术深度融合。

徐晧介绍，5G第一次预商用是2019年，大规模商用是2020年。当前，5G已经得到非常广泛的应用，尤其是中国已经引领了全球5G发展。

徐晧提到，从5G的整体发展来看，可以为两个阶段。第一个阶段包括Release 15、Release 16和Release 17三个标准版本。就在今年6月，Release 17标准刚刚冻结。其中， Release 15最重要的作用就是打造了5G非常灵活、可扩展的架构； Release16 和Release 17更注重的是把5G技术推广到其他垂直领域，比如车联网、XR以及机器人等领域。

“Release 17是非常关键的里程碑，Release 17以前的标准版本是5G的基础版本，Release 17以后的Release 18、Release 19、Release 20是5G Advanced版本，将带来的全新一轮创新。”徐晧表示， 随着Release 18、Release 19、Release 20完成之后， 预计3GPP会引入6G标准讨论， 2030年或将实现6G的商用。

从5G到6G的演进过程中，将关注哪些技术？徐晧表示，其中一个很重要的方向就是人工智能在无线通信上的应用。“我们看到无线通信为人工智能的扩展提供了很多便利和技术支撑，同时我们也想把人工智能应用到通信上来，用人工智能的算法取代通信中的很多基础模块，这无疑是一项对无线通信有革命性影响的技术。”徐晧说。

此外，业界也正在考虑通信和感知技术的融合，同样的频谱既能用于雷达、又能用于传感、还能用于无线。徐晧预计，这样的框架或者革命性的技术进步，有可能会在5G Advanced或者是6G中提出。他表示，高通非常期待和合作伙伴一起，共同推动5G向6G的发展，并把这些技术应用到各行各业中。

(责编：赵竹青、吕骞)

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