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铁路部门：持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度

2022年06月30日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月以来，国铁集团聚焦“四保”目标任务，统筹抓好疫情防控和运输组织，深入开展货运增运增收大会战攻坚战，为货运保通保畅、稳住经济大盘作出积极贡献。截至6月27日，全国363家铁路直供电厂存煤6316万吨，可耗天数25.4天。

据国铁集团介绍，各铁路局加强与地方政府和重点企业的沟通协调，及时掌握粮食、化肥、电煤等重点物资运输需求，积极调配运力，开辟绿色通道。为确保今年迎峰度夏及后期能源安全稳定供应，国铁集团已部署开展电煤保供运输专项行动。铁路部门统筹增加煤炭运输能力，加大晋陕蒙新煤炭主产区煤炭外运力度，在实现煤炭总量增长的基础上，对电煤运输需求实行“充分满足、应装尽装”，进一步提高电煤装车比重。

此外，铁路部门加强车流组织，充分用好路网平行通道能力，根据货源情况动态调整排空方向，统筹用好主要分界口机车机班，最大限度加快车辆周转。各铁路局认真落实国铁集团关于货运增量工作要求，积极克服集中修、降雨、疫情等不利因素影响，加强运输组织，为货运装车上量提供了有力保障。

针对部分车站卸车积压问题，国铁集团细化部署安排，要求强化日常运输组织，坚持“多接多卸，以卸保排促装”思路，以加强卸车组织为重点，以消除保留列车、积压点和大点车为目标，进一步加强运输组织，确保车列高效运转。调度部门组织均衡装车，调整好装车去向和结构，多向有卸车能力地区装车。各卸车铁路局加强与企业的沟通协调，组织安排好机具人力，强化卸车督导制度落实，及时消除积压保留。

(责编：王连香、吕骞)

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