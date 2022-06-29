王一彪

2021年是中国共产党成立100周年，也是我国“十四五”规划开局之年。

这一年，以习近平同志为核心的党中央站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，为我国数字经济发展擘画宏伟蓝图。习近平总书记在主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调：“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济”。

这一年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出“推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”“构建基于5G的应用场景和产业生态”。

这一系列顶层设计为我国移动互联网发展指明了方向和路径。我国移动互联网发展实现了“十四五”良好开局。

基础设施换挡升级。截至2021年底，我国手机网民规模破10亿，形成了全球规模最大、应用渗透最强的数字社会。累计建成并开通约142.5万个5G基站，总量占全球60%以上。5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗、车联网、教育等20多个国民经济行业。IPv6地址数量达63052块/32，地址资源跃居全球第一。

移动应用持续拓展。数字乡村、智慧城市、数字政府建设加速推进，移动互联网进一步赋能社会治理和民生服务。网络购物、手机游戏、网络视频、手机外卖、在线医疗等基于移动互联网的新应用、新业态蓬勃发展，稳就业、促消费，对加快构建新发展格局、满足人民美好生活需要的作用进一步凸显。

产业融合加速推进。工业互联网网络、平台、安全保障体系建设不断推进。截至2021年底，具有全国影响力的工业互联网平台已超过150个，接入设备总量超过7600万台（套），有效助力千行百业数字化转型。人工智能、区块链、物联网等技术与应用均实现一定突破，加速推进与传统实体经济深度融合。

治理体系日益完善。《数据安全法》《个人信息保护法》正式施行，个人信息与数据安全保护不断强化；移动互联网平台反垄断和促进互联互通监管持续加强，有效推动构建公平市场环境，促进相关企业合规发展；滥用数据分析和算法推荐等纳入监管范围，切实保护网民合法权益；“网络清朗”系列专项行动持续开展，治理网络乱象，净化网络空间。

网络红利不断释放。移动互联网进一步下沉至三、四线城市及广大农村，农村边远地区人群及老年人、残疾人群体使用移动互联网的数字鸿沟进一步弥合，共享“数字红利”。新冠肺炎疫情防控期间，数字技术、数字经济在信息传播、社会协调、生产生活恢复等方面发挥了重要作用。

当然，移动互联网迅速发展过程中也出现了一些新问题、新挑战。例如，在移动互联网进一步嵌入经济社会生活的同时，也带来了新的数据安全风险；智能算法、人工智能等技术应用进一步拓展，也引发了技术伦理方面的负效应，迫切需要在发展中不断完善。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，发展数字经济是把握这一新机遇的战略选择。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实“十四五”规划纲要相关部署要求，进一步加快移动互联网建设，牵住自主创新这个“牛鼻子”，打通经济社会发展的信息“大动脉”，推动移动互联网和各行各业融合发展。

2022年，我们党将召开第二十次全国代表大会，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全新的移动互联网时代即将开启：5G+工业互联网将持续赋能产业体系升级，元宇宙可能成为下一个传播应用的风口，行业发展将进一步规范有序。移动互联网在经济社会中基础支撑、创新驱动、融合引领作用将进一步凸显。

自2012年首次出版以来，《中国移动互联网发展报告》蓝皮书已连续出版11年。2022年的蓝皮书，翔实记录了2021年中国移动互联网振奋人心的发展历程。书中的报告均来自行业内专家的最新研究成果，有行业各领域发展的综述与趋势展望，有对行业发展热点、焦点问题的深入分析，其中不乏真知灼见。作为蓝皮书编委会主任，我愿将本书推荐给关心中国移动互联网发展的社会各界人士。期待此书的出版能为推进网络强国建设贡献智慧和力量。

（作者王一彪系人民日报社副总编辑）

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