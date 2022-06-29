人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

截至2021年底累计关停高尔夫球场259个 占全部球场37.6%

2022年06月29日18:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月29日电 （记者罗知之）为彻底刹住高尔夫球场违法滥建之风，自2017年以来，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局、银保监会、国家林草局等11部门连续五年联合部署开展了高尔夫球场清理整治“回头看”工作。截至2021年底，全国已累计关停球场259个，占全部球场的37.6%。

银保监会官网截图。

据介绍，2021年，国家11部门指导各地严格落实高尔夫球场清理整治“两个责任”，扎实开展实地核查、专项核查等，严厉查处违法违规球场，持续巩固球场清理整治成果。在2021年清理整治“回头看”中，共发现辽宁营口盖州市双台温泉、云南昆明铭真生态爱心苑、青海海东互助彩虹故乡生态农业园等3个严重问题球场。目前，地方政府已对上述球场进行了坚决取缔，并严肃追究了相关单位和人员的责任。

下一步，国家11部门将以更坚决的态度、更严格的要求、更有力的措施，扎实推进高尔夫球场清理整治工作，坚决刹住球场违法滥建之风。对于新发现的严重问题球场，将督促地方政府按照“零容忍”态度，坚决予以取缔，并按照“一案双查”工作要求，严厉追究相关单位和人员责任。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
截至2021年底累计关停高尔夫球场259个 占全部球场37.6%
　　人民网北京6月29日电 （记者罗知之）为彻底刹住高尔夫球场违法滥建之风，自2017年以来，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局、银保监会、国家林草局等11部门连续五年联合部署开展了高尔夫球场清理整治“回头看”工作。截至2021年底，全国已累计关停球场259个，占全部球场的37.6%。…
金砖国家可持续发展高层论坛在福州举行 共促经济联通与共赢
　　人民网福州6月29日电 （许维娜、陈蓝燕）时隔5年，中国再次担任金砖国家主席国。6月29日，金砖国家可持续发展高层论坛在福建省福州市开幕，为期2天。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部