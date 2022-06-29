人民网北京6月29日电 （记者罗知之）为彻底刹住高尔夫球场违法滥建之风，自2017年以来，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局、体育总局、银保监会、国家林草局等11部门连续五年联合部署开展了高尔夫球场清理整治“回头看”工作。截至2021年底，全国已累计关停球场259个，占全部球场的37.6%。

银保监会官网截图。

据介绍，2021年，国家11部门指导各地严格落实高尔夫球场清理整治“两个责任”，扎实开展实地核查、专项核查等，严厉查处违法违规球场，持续巩固球场清理整治成果。在2021年清理整治“回头看”中，共发现辽宁营口盖州市双台温泉、云南昆明铭真生态爱心苑、青海海东互助彩虹故乡生态农业园等3个严重问题球场。目前，地方政府已对上述球场进行了坚决取缔，并严肃追究了相关单位和人员的责任。

下一步，国家11部门将以更坚决的态度、更严格的要求、更有力的措施，扎实推进高尔夫球场清理整治工作，坚决刹住球场违法滥建之风。对于新发现的严重问题球场，将督促地方政府按照“零容忍”态度，坚决予以取缔，并按照“一案双查”工作要求，严厉追究相关单位和人员责任。

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