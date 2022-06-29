人民网北京6月29日电 （记者罗知之）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上，规模居全球首位。与此同时，5G网络覆盖由城市逐步向县城和乡镇扩展。

《报告》指出，我国始终坚持适度超前的原则推进5G网络建设，助力千行百业数字化转型。2021年，在一系列政策的支持和指导下，5G产业各方凝心聚力，共同推进5G网络建设，使5G网络覆盖日渐完善。精准集约建网加快推进。

《报告》强调，在过去的一年中，为有力解决基站站址报建审批、供电需求、公共资源开放等问题，各地政府积极发挥作用，出台支持政策、成立工作小组、建立联动机制，为5G网络建设开辟了便捷的通道，有力推动了我国5G网络建设全面发展。

2021年，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等基础电信企业更是将5G网络建设作为工作重点。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，其中电信和联通约70万个，移动和广电超过70万个，5G基站总量占全球60%以上，规模居全球首位。全国5G基站数与4G基站数比例24.3%，平均每万人拥有5G基站数10.1个。5G网络覆盖由城市逐步向县城和乡镇扩展。截至2021年底，5G网络已覆盖所有地级市城区，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。我国独立组网(SA)模式的核心网已建成并运营，三大运营商均已实现5G独立组网(SA)的规模部署。5G共建共享走向深入，基础电信企业共建共享5G基站超过80万个，促进5G网络集约高效发展。随着5G网络覆盖的不断完善，5G网络速率远远高于4G。中国信息通信研究院5G云测平台实测数据显示，2021年第四季度我国4G网络平均下载速率为28.1Mbps，5G网络平均下载速率为332.5Mbps。

《报告》认为，5G行业虚拟专网也已达成产业共识，形成运营商独立品牌。5G行业虚拟专网在部署过程中逐步形成公网共用、公网专用及定制专用三大网络落地部署架构，为工业、电力、能源等领域优化生产管理、赋能转型升级提供了必要的网络条件。截至2021年底，我国建成并商用的5G行业虚拟专网已超过2300个。

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