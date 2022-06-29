新华社北京6月29日电（记者安蓓、申铖）国家发展改革委29日称，为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

国家发展改革委有关负责人表示，我国石油外采比例超过70%，按照现行成品油价格机制，国内成品油价格根据国际市场原油价格（成品油调价日前10个工作日的平均价格）变动，每10个工作日调整一次。根据《石油价格管理办法》有关规定，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，汽油、柴油价格原则上不提或少提。

为保障成品油安全稳定供应，财政部、国家发展改革委联合发布通知称，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴。

通知明确，以10个工作日（与成品油调价窗口期相对应）为一个周期计算，补贴标准为该周期内汽、柴油最高零售价格应调未调金额。补贴数量为炼油企业在周期内汽、柴油实际销售量，以企业缴纳消费税的汽、柴油实际销售量为准计算。

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