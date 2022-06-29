人民网北京6月29日电 （记者王震）收入增长21.2%，利润增长13.3%，投融资规模增长42.36%……2021年，我国互联网企业实现收入、利润“双增长”，同时，互联网投融资规模大幅攀升，资本市场活跃度明显提高。

6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年我国互联网业务收入实现较快增长，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元，同比增长21.2%，共实现营业利润1320亿元，同比增长13.3%。

互联网投融资规模大幅攀升，资本市场活跃度明显提高。数据显示，2021年互联网投融资金额达513.5亿美元，比2020年（360.7亿美元）增长42.36%；发生投融资事件2427笔，比2020年（1719笔）增长41.19%。2021年行业投融资热点领域集中于企业服务、互联网金融、电子商务与医疗健康等。

5G投资正在推动无线经济潜力进一步释放。《报告》指出，电信运营商持续增加对5G网络及配套设备的投资，带动通信设备制造相关产业链增长。数据显示，2021年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资45.6%。据中国信通院测算，2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，相比2020年增长33%。

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