人民网北京6月29日电 （记者罗知之）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，2021年我国智能手机市场出货量约35亿台，同比增长13.9%，一家独大的终端格局发生变化，智能手机领军企业市场格局洗牌。

谈及中国移动互联网总体发展现状，《报告》认为，我国智能手机领军企业市场格局洗牌。华为受芯片供货影响，市场份额大幅下降，给其他终端企业留出发展空间。中国信息通信研究院数据指出，2021年我国智能手机市场出货量约35亿台，同比增长13.9%，小米、vivo、OPPO、苹果、荣耀为我国出货量前五，国产终端仍占据发展主动权。5G手机已逐步渗透我国市场成为终端销量的主要驱动力，2021年5G手机出货量2.7亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%，与此同时5G手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置等高性能化发展趋势日益明显。

移动操作系统国产化整体状况方面，我国企业推动自有操作系统产业化落地。华为微内核鸿蒙操作系统，定位于手机与智能物联设备，已有超过1800家硬件合作伙伴、4000款生态设备，其应用生态HMS全球开发者数量已达510万，集成HMS Core开放能力的全球应用超过17.3万个，未来其将与服务器操作系统OpenEuler能力共享、生态互通，实现更广泛的连接。阿里AliOS Things依托微内核架构能够将在智能硬件上运行的软件容器化和在线化升级，支持终端设备连接到阿里云Link，目前已被广泛应用在智能家居、智慧城市、新出行等领域TencentOS Tiny是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统，具有低功耗，低资源占用、模块化、安全可靠等特点，在多领域取得了广泛应用。

《报告》介绍，我国成立开放原子开源基金会，推动开源OS发展。2020年由工信部主管的中国首个开源基金会--开放原子开源基金会正式成立，目前基金会已拥有华为Open Harmony、腾讯TencentOSTiny阿里AliOSThings等多个开源移动智能终端操作系统项目。在产品开发方面，开源基金会将持续推出稳定的操作系统社区版本，并同时支持操作系统厂商基于社区稳定版本构建衍生商业版本。在技术路径方面，基金支撑头部操作系统厂商联合开发，合作共建产业生态。此外，基金会还成立开源操作系统社区OpenCloudOs，将致力于打造一个完全中立、全面开放、安全稳定、高性能的操作系统及生态。

此外，《报告》强调，国内企业争取芯片发展主动权，我国企业成长之路曲折，力争突破。中国智能手机SoC市场在2021年的终端销量达到了3.14亿颗，同比增长了3%，联发科和高通分别以1.1亿颗和1.06亿颗终端销量位居第一和第二位。受禁令影响，海思芯片2021年销量仅为3000万颗，同比下降了68.6%，相较于2020年华为海思、高通联发科的“三足鼎立”格局，2021年逐步呈现联发科、高通、苹果的“两超一强”竞争格局，华为退出的市场份额被联发科、高通、苹果所瓜分。紫光展锐在低端手机市场开始崭露头角，在2020年芯片产量达到10万级别后，于2021年达到了880万颗，年同比增长103倍，其主要供货品牌为荣耀、中国电信、朵唯、诺基亚以及金立。

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