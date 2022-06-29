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2022移动互联网蓝皮书：我国工业APP数量超35万个 新动能培育成效明显

2022年06月29日20:03 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者罗知之）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，中国工业互联网平台呈现快速发展趋势，全国范围内，有影响力的工业互联网平台数量已经超过70家，平台接人设备数量突破4000万台（套），工业APP数量超过35万个。

具体来看，一是“综合型+特色型+专业型”平台体系基本成形。“双跨”平台持续引领，2020年工信部遴选了15家实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台，力争到2025年打造3-5家国际领先的工业互联网平台。面向特定行业和区域的特色型平台快速发展，全国已有超过80家具有行业和区域影响力的特色平台，工业APP的数量超过35万个。专业型平台不断涌现，不同领域专业化服务企业，结合自身技术优势，打造形成一批专注于特定领域的工业互联网平台。

二是助力“旧动能改造+新动能培育”成效明显。在传统行业转型方面，平台聚焦行业痛点，推广质量管控、工艺优化、设备管理、能耗优化等可推广、可复用的解决方案。在新动能培育方面，一批基于平台的边缘智能硬件、解决方案以及工业APP服务产品正加速形成，工业电子商务、共享制造、产业链金融等新模式新业态正快速涌现。

三是支撑经济社会发展的能力显著增强。一方面，平台有力保障疫情防控和复工复产，疫情期间平台企业共推出300余款工业APP，助力企业复工复产。另一方面，平台有力促进信息技术创新产业发展，带动一批信息技术应用创新产品涌现。

(责编：罗知之、吕骞)

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