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2022移动互联网蓝皮书：2021年底全球“网民”数量达到49亿

2022年06月29日20:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年底，全球上网人口达到49亿，大约占全球人口的63%。

蓝皮书援引国际电信联盟（ITU）数据的显示：两年来，全球上网人口比疫情出现的2019年（41亿）增长了19.5%，新增加了8亿网民，网民普及率提升了将近10个百分点。其中，2020年全球网民增长率再次达到两位数，达到10.2%，为十年来的最高速度。

其中发展中国家增长率是13.3%，尤其是非洲、亚太和其他欠发达国家的网民普及率平均猛增了约20个百分点。2021年，全球网民增长速度已恢复至5.8%，回到常态。如今，全球依然还有29亿人无法上网，其中96%处于发展中国家，约3.9亿人甚至生活在没有移动宽带信号覆盖的地区。

蓝皮书表示，新冠肺炎疫情背景下的最大确定性之一，就是人类进一步加快进入数字生活的进程，疫情无疑是迄今为止数字化进程的最大动力和催化剂。上网成为人们工作、生活、学习的必要方式。

2022移动互联网蓝皮书发布会专题

(责编：赵竹青、章斐然)

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