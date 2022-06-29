图为大竹县县城。王巍摄

“商家占道经营，晚上楼下的大排档特别吵，严重扰民影响休息。”李女士在大竹县“智慧城管平台”中刚留言，很快，系统“派单”至相关责任部门处理，并得到妥善解决。

在大竹县，居民依托“智慧城管平台”，真正形成了“居民发现、平台派单、到场执法”的闭环管理模式，有效避免了人工巡查耗时耗力、效率低、进展慢等问题，同时，也让居民成为城市管理者中的一员。

乘“智慧县城”东风，打造数字“名片”

四川省第十二次党代会报告中提出，要依靠创新驱动塑造发展优势，同步推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。推进新型城镇化，既事关人民幸福生活，又是建设高质量发展的现代化经济体系的重要支撑。

乘着“智慧县城”东风，大竹县正发生着翻天覆地的变化。近年来，大竹以数字化引领智慧县城建设，推进“城市北进”，对接“达州南拓”，逐步提升城市品质、拓展城市空间，倾力打造川东北渝东北高品质宜居城市。去年3月，大竹入围四川省首批10个新型智慧城市示范城市。

大竹县构建“智慧县城”，离不开华为云的底座支撑。早在2019年，华为就与大竹县签订了云计算战略合作协议； 2020年9月，华为大竹云计算数据中心云平台正式上线；12月，举行智慧城市合作签约仪式，双方合作也迈上新的台阶。

以华为大竹云计算数据中心为底座，大竹县构建了“智慧园区、智慧教育、大数据、智慧工业”四个示范区，打造出“数据交换、视频共享、时空数据服务、物联网、人工智能”五大平台，从“善政、惠民、兴业”三个方面，创造了新型县域智慧城市的示范样板。

云端技术为底座，大竹打造高品质宜居城市

“智慧城管平台”是大竹县探索借助大数据、互联网等技术赋能城市管理的创新成果，它以数据普查的形式，全面梳理城市概况，普查各类部件。

截至目前，上述平台为大竹主城区划分2087个单元网格，完成城区各类设施109053个确权和入库，进一步整合城市管理资源。

依托智慧城管平台，大竹还完善城市管理业务系统，有机整合城管通、处置通、领导通等终端，升级打造了“数字城管APP”，实现移动执法监督。

据了解，通过包含案件办理、审批、公示、交办等功能的智慧执法系统，执法队员可从电脑端、手机端对各类城市管理案件信息进行快捷录入，实现执法办案全流程在线流转，大幅提升案件处置效率。

多重机遇叠加，大竹县新型城镇化驶入“快车道”

今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，要“推进数字化改造，建设新型基础设施，发展智慧县城”。政策发出的积极信号，将进一步坚定大竹县推进新型城镇化信心，打造城市新景观、新业态，提升城市吸引力。

6月29日，华为云联手合作伙伴打造以“聚焦县域发展的数字化未来”为主题的《桑田岛时间》特别节目，四川省达州市大竹县委书记李志超在节目中指出，发展数字经济，既要在区域协同中推动数字经济实现公转，同时在县域立足本地特色实现自转，这样才能避免同质化的竞争，实现县域经济化的发展。

“构筑数字经济发展的高地，跟我们大竹息息相关，是绝佳的机遇，也面临诸多挑战。”李志超建议，在国家宏观层面可先试点示范，再在民生和城市管理等成熟领域，进行推广应用。

如今，随着“双城圈”和“示范区”等国家战略的深入推进，大竹作为四川东向开放的“动脉窦”、达州融入重庆的“桥头堡”，正迎来千载难逢的发展机遇。（杨曦）

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