2022移动互联网蓝皮书：移动互联网开辟基层治理新渠道
2022年06月29日21:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，移动互联网开辟基层治理新渠道。
《报告》提到，物联网、人工智能、区块链等数字技术与移动互联网的融合应用，为基层社会治理体制机制创新提供了新思路，开辟了新渠道。比如，区块链助推基层治理监督可追溯，物联网助推基层风险治理提前感知，人工智能助力基层治理处置效率提升。
与此同时，移动互联网的发展突破了时空限制，大大拓展了基层治理的空间和时间，推动打造全地理范围覆盖、全天候即时响应、虚实交互的治理新空间。
针对如何依托移动互联网进一步提升基层治理能力问题？《报告》提出，应织密数据网格，加快基础数据资源共享；统一政务网络，促进基层治理业务协同；拓展应用场景，丰富基层社会治理内容；强化问题导向，推动基层治理机制创新；用好数字科技，推动基层治理工具创新。
(责编：赵竹青、吕骞)
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