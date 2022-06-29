2022移动互联网蓝皮书：农产品网络销售成为农民增收首选
2022年06月29日21:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者赵竹青）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，农产品网络销售成为农民增收的首选。
《报告》显示，据推算，农产品整个价值链条上，农民和农场的投入大约占到总投入的55%，但是在农产品增值环节他们只得到22%的收益。流通环节过于冗长复杂，成为农民增收的桎梏，而互联网是优化农产品流通环节的最佳手段。
《报告》表示，近些年，随着农村电商平台发展和物流基础设施的逐步完善，产地直采等农村电商新形式大大促进了农产品上行，为农村居民增收提供了有力保障。根据商务部统计，2021年我国农产品网络零售额达到4221亿元，同比增长2.8%。
2022移动互联网蓝皮书发布会专题
(责编：赵竹青、章斐然)
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