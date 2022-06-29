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三部门部署推进企业吸纳就业社保补贴“直补快办”

2022年06月29日22:02 | 来源：新华社
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　　为加大就业政策实施力度，推动政策速享尽享，人社部、教育部、财政部6月29日发布通知，部署实施企业吸纳就业社会保险补贴政策“直补快办”行动。

　　通知要求各地坚持突出重点、精准施策，注重数据比对、部门协同，精准锁定吸纳就业困难人员、毕业年度高校毕业生及离校2年内未就业高校毕业生就业的用人单位，加快构建政策找人、“无感智办”、“直补快办”的落实机制，扩大政策落实率。

　　通知明确，各地要加快建立省级一体化的就业补贴政策申领经办系统，推动政策实现网上申领，为用人单位和劳动者提供补贴申领、资格核对、办理进度查询、资金发放等服务。

　　推行“直补快办”模式。改变以往企业上门申请、部门层层审批的工作模式，按月提取企业上月新增参保人员信息，做好与就业困难人员实名库、毕业生信息等比对，主动筛选确定符合补贴条件的单位和人员，主动推送政策。

　　优化审核经办流程。加密审核频次，不得简单以季度、年度为频次集中受理审核。进一步优化经办流程，减环节、减材料、减时限，确保主动申请或筛查确定的单位，尽快能享受相关补贴政策。

　　防范资金管理风险。细化操作办法，加大风险排查，健全内控体系，杜绝冒领、骗取、套取等现象，严防内外勾结、违规操作、失职渎职等行为。（记者姜琳）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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