新华社北京6月28日电 6月27日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到民政部、人力资源社会保障部考察，并主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以更强责任担当推动经济加快恢复发展，保市场主体，稳住就业基本盘，切实保障民生。

李克强十分关心稳就业。他来到人力资源社会保障部中国就业培训技术指导中心，负责人介绍通过开展“产生你的企业想法”、“创办你的企业”等培训辅导，设立基金提供贷款担保，培育不少初创企业，带动大量就业。李克强说，普通人有上上智，要鼓励更多人有敢闯敢创办企业的勇气，深入推进大众创业、万众创新，国家一视同仁支持创办和发展包括民营企业、个体工商户在内的各类所有制市场主体。李克强还详细了解职业培训方面开展的技术指导。他说，职业培训要适应市场需求，把我国人力资源丰富的优势更好发挥出来。

李克强听取了就业形势和工作汇报。他说，民生在勤，勤就得能就业，依靠劳动创造财富。就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。受疫情等超预期因素影响，我国经济出现新的下行压力，当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但恢复的基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策措施很重要的是着力以保市场主体来稳就业。要进一步增强紧迫感，继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位，实现可持续。抓实抓细高校毕业生就业促进服务工作，扩大面向农民工的以工代赈规模。

李克强来到民政部社会救助司，察看低收入人口监测信息，了解救助政策实施情况。他说，社会救助是民生兜底保障，能够促公平、保安宁，也是一个缓冲带，可以让一时遇困人员渡过难关后再就业再创业。要把救助、社保政策与就业政策衔接起来，鼓励有能力的靠就业凭双手争取更好生活，使社会更有活力。

座谈会上，民政部作了汇报。李克强说，发展的根本目的是为了让人民过上好日子，越是有困难越要做好民生各领域工作。受疫情、灾情等影响，现在困难群众增多。要加强动态监测，及时发现失业人员和需纳入低保的对象、临时遇困人员等，在保障和救助上该扩围的扩围，应保尽保、应兜尽兜，防止发生冲击道德底线的事。确保不发生规模性返贫。保障养老金按时足额发放，做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。这些年全国财政支出70%以上用于民生，各级政府都要坚持过紧日子，负起责任着力保住基本民生。各地区各部门要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，落实党中央、国务院部署，务实进取，推动经济社会持续健康发展。

王勇参加。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 01 版）

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