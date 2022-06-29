原标题：高校毕业生就业冲刺季 各部委稳岗促就业政策措施密集推出

当前正值2022届高校毕业生就业冲刺阶段，5月以来，各有关部委加快促进高校毕业生就业的政策措施落实，在稳住市场主体、发掘岗位资源、提供精准帮扶等方面积极出招，千方百计为高校毕业生就业创造条件。

大力拓展就业岗位

截至2022年6月22日，教育部联合相关部委、战线、行业协会、企业，举办24365专题网络招聘活动75场，累计提供岗位847万个。同时，与国投人力（国聘）、中智集团、前程无忧等12家机构，联合开展“24365校园招聘服务”，为2022届高校毕业生发布岗位累计3140万个，毕业生投递简历1.67亿人次。

工业和信息化部联合教育部启动2022年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，为“专精特新”中小企业开设了招聘专场。此外，人力资源社会保障部启动百日千万网络招聘专项行动以来，各地人社部门以及社会参与主体持续加力，招聘服务规模不断扩大，覆盖范围逐步拓展。截至6月5日，已有34万家用人单位发布岗位需求977万人次。

加大政策性岗位吸纳力度

2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录应届生11.6万名，比去年增加0.9万名。

民政部、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》，提出加强社区工作者队伍建设招录一批、发展城乡社区服务业吸纳一批、开发就业见习岗位募集一批、创新工作联动机制带动一批和加强高校毕业生教育引导储备一批等五项重点任务，全方位引导和吸引高校毕业生到城乡社区创业就业。

人社部、财政部印发通知，部署推进2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作。今年将招募高校毕业生3.4万名，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，对国家乡村振兴重点帮扶县实行计划单列。

教育部会同财政部印发《关于做好2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》。今年全国计划招聘特岗教师6.7万名。

共青团中央组织实施大学生志愿服务西部计划，今年西部计划招募总规模扩大到3.67万人，包括中央项目1.1万人、地方项目2.57万人。

精准帮扶重点群体毕业生

5月27日，财政部、教育部、人民银行、银保监会发布《关于做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》，决定免除2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息。对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还。此项政策惠及400多万高校毕业生。

在财政部支持下，教育部正在实施“宏志助航计划”，对就业困难的学生，开展线上线下就业能力培训。目前“宏志助航计划”已线下培训2022届毕业生6.9万人，线上培训66.8万人。同时教育部会同国家开发银行、中国银行、中国青年创业就业基金共同举办“宏志助航”网上专场招聘活动，已经累计提供岗位13.2万个。教育部还明确要求为每一名就业困难的毕业生精准推送岗位信息，至少每个人推送3-5个针对性岗位信息。

人力资源社会保障部向全体2022届毕业生发出“公开信”，分别对已落实就业单位、仍在求职、有志自主创业、选择灵活就业、暂不考虑就业的毕业生及困难毕业生，发出求职指引，宣传相关政策，告知服务渠道，提醒有关权益维护等问题。开通 2022届未就业高校毕业生求职登记小程序入口，并向社会公布，畅通未就业高校毕业生求职登记渠道，以更好提供不断线服务。

(责编：曹淼、李源)