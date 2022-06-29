原标题：一手促用工、一手帮求职，上海为就业市场“加保障”

记者从上海人社部门获悉，上海将一手促进重点企业用工，一手帮助求职者提升能力，聚焦重点企业和重点群体，促进市场就业活力尽快恢复。

自6月28日起，上海市、区两级公共就业服务机构将开展“重点企业用工保障集中行动”，一方面，着力为各类重点企业提供多层次、全方位、精细化的用工保障服务，另一方面，促进高校毕业生、失业人员、来沪务工人员等重点群体就业，提升人岗匹配效率。

数字化是本次集中行动的重要特点。记者了解到，28日起，上海市就业促进中心将依托上海公共招聘新平台，为重点企业组织开展为期一个月的用工保障线上招聘会。

同时，市、区两级公共就业服务机构将联合各类有招聘需求的重点企业，通过“上海人社”官方抖音号、微信视频号等新媒体平台推出10场“直播带岗”活动。直播活动每周一场，将开设“高校毕业生专场”“就业见习基地专场”等特色直播场次。

与此同时，为了提升求职者的能力和人岗匹配度，6月30日起，上海市就业服务专家志愿团的百名专家将为高校毕业生、失业人员等各类重点群体提供“每人1小时，公益接力100小时”在线咨询指导服务。“乐业上海”微信平台将结合企业招聘面试需求，通过开展线上面试闯关互动活动，为多家重点企业搭建快速面试和人才匹配筛选通道，加大重点企业招聘宣传力度，并向参与企业优先推荐面试闯关互动中与招聘岗位契合度较高的求职者，提高人岗匹配精准度。（记者 周蕊）

(责编：曹淼、李源)