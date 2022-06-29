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宁夏吴忠市精准施策促高校毕业生就业

2022年06月29日08:34 | 来源：宁夏日报
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原标题：吴忠市精准施策促高校毕业生就业

　　“通过现场招聘会，新招聘的35名高校毕业生已开始岗前培训。”近日，宁夏夏进乳业集团股份有限公司人资部经理马固娟说。新招聘的应届高校毕业生可塑性强，综合素质高，为企业发展注入了新鲜“血液”。

　　时值高校毕业生求职黄金季，吴忠市主动对接我区相关高校开展“送政策送岗位送服务进校园”活动、联合石嘴山市分领域分区域公共就业服务，为高校毕业生搭建人岗精准对接平台，促进高校毕业生尽早就业。

　　吴忠市积极开展“百日千万网络招聘”“百日冲刺”及“分领域分区域专场招聘”系列活动，深入企业摸清人才需求详细状况，对接区内高校掌握2022届高校毕业生实际数量及就业意向，摸排与2022届高校毕业生相匹配的2993个职位，先后在宁夏民族职业技术学院、宁夏大学怀远校区、宁夏大学新华学院南校区组织60家企业现场招聘，553名高校学子踊跃投递简历，270人已经与心仪企业签订协议。联合石嘴山市人社局组织8家企业，选取优质岗位202个，举办现场招聘会，现场接收简历60份，达成意向人数32人。

　　“今年，我们聚焦高校毕业生群体，通过公开招考、政府购买服务、‘三支一扶’招募等方式，开发岗位3180个，对未就业应届毕业生等青年群体，采取实习、见习方式等兜底保障就业。”吴忠市就业创业和人才服务中心副主任杨学锋说。该市将持续加大与企业对接力度，挑选更多优质岗位，举办40场次以上招聘会。（记者 马照刚 实习生 纪雨田）

(责编：曹淼、李源)

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