原标题：长沙打造人才集聚高地

“在长沙自主创业可以获得哪些扶持政策？”近日，在“智汇潇湘 才聚星城”长沙人才政策分享会海外及留学归国人才专场活动上，电子电气工程专业在读博士杨松霖线上了解长沙人才政策“升级版45条”。

随着长沙人才政策“升级版45条”于2022年5月1日正式施行，长沙紧抓实施“强省会”战略重大机遇，以提档升级人才政策、优化创新创业环境为突破口，强化引才聚才育才留才举措，政策含金量更高、普惠面更广、突破性更大、操作性更强，不断吸引“杨松霖们”前来安居乐业，奋力争创国家吸引集聚人才平台。

当前，长沙进一步优化引才政策体系，实施科学家引航、高精尖人才领跑、紧缺急需人才集聚和民生事业人才支撑“四大工程”，面向全球招揽顶尖英才，对引进的诺贝尔奖获得者、院士等一流科学家和创新团队实行“一事一议”，最高给予1亿元综合资助。同时，拓宽人才政策覆盖面，将市属高校、公立医院等事业单位引进高层次专业人才纳入政策支持范围，将租房和生活补贴、购房补贴的适用范围扩大至市属高校及市县属公立医院、中小学校编制内新引进的博士。

高端人才“云上”对接的同时，最新科研成果也通过“云端”在长沙找 “婆家”。近日，上海交通大学、北京交通大学、天津大学、华南理工大学等高校项目负责人通过长沙市外技术转移机构成果线上集中推介会，将37项最新科研成果面向长沙企业推介，以期能物色到如意“婆家”。

随着体制机制改革的深化，长沙深入实施重大科技项目“揭榜挂帅”“赛马”等制度，面向国内外高校、科研院所、企业、新型研发机构，立项重大科技项目10个，支持项目资金8000万元；推行首席专家负责制，赋予其在团队组建、科研经费使用、技术路线选择等方面自主权。同时，长沙优化完善高层次人才分类认定标准，加快建立人才评价和动态调整机制，共认定ABCD高层次人才2688名，调整人才类别109人，撤销人才绿卡83人。

为了让人才进得来、留得住，长沙强化人才服务保障，设立6家青年人才驿站，供来长求职人才免费拎包入住；办理高层次人才子女入学、医疗保健、配偶随调等人才绿卡服务事项7000余人次，投放“优才贷”6.69亿元，惠及108家人才企业，带动授信100亿元。目前，长沙累计投入26亿元，为人才发放租房和生活补贴，兑现职称晋级奖励补贴等。

(责编：曹淼、李源)