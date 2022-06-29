原标题：丽江市：加快人才强市建设 发挥人才引领作用

6月27日，丽江市召开市委人才工作会议，学习贯彻中央人才工作会议精神，落实省委人才工作会议部署要求，交流经验、总结工作、分析形势，加快推进人才强市建设，发挥人才引领作用。

会议对《丽江市“兴丽英才支持计划”实施办法》和《关于加强和改进新时代丽江人才工作的实施意见》作了起草说明，古城区、市文旅局、丽江师专、丽江隆基公司、三川实业集团5家单位作交流发言，分享了丽江师专实施人才强校、教学立校、科研兴校3个战略、丽江隆基公司与省内各区域、攀枝花等地20余所高校建立合作渠道，每年引进高素质青年人才，分4类进行有针对性地培养等推动人才发展的生动案例。

近年来，丽江市委、市政府高度重视人才工作，深入实施人才强市战略，不断营造尊才、爱才、惜才、用才氛围，在人才工作方面取得了良好成效。全市人才措施持续升级，人才队伍持续壮大，人才资源总量从2016年的11.27万人增长到2020年的14.9万人，地区人才密度从8.77%提高到11.88%，居全省第6位。此外，人才效能不断增强，人才贡献率从2016年的19.6%提高到2020年的24.02%。通过与省内外高校、科研院所等合作，建成省市级院士专家工作站、专家基层科研工作站63个，柔性引进7名院士、60余名专家人才、140余名博士硕士，并涌现出了“七一勋章”获得者张桂梅为代表的一批优秀人才和先进集体。

下一步，丽江市将树牢抓发展先抓人才、兴人才即兴丽江的理念，大力引进文化旅游、高原特色农业、绿色能源、数字经济、生物医药等领域高层次人才，宣传好《丽江市打造人才高地十条措施》、“兴丽英才支持计划”实施办法（试行）等政策，培育新型研发机构和孵化机构，建立和用好“招才引智工作站”，全面实施“人才资智回归助丽江”行动，鼓励支持人才回乡创新创业，鼓励企事业单位和各类市场主体柔性引进高层次人才（团队）创建重大平台、设立工作站（工作室）、共建合作项目。丽江将立足资源优势引进行业知名企业，鼓励和引导企事业单位加大研发投入，为人才科研创新提供良好的基础条件和工作环境。（记者 李文诗）

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