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搭建平台+扩岗补助 四川多措并举“稳就业”

2022年06月29日17:46 | 来源：新华社
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原标题：搭建平台+扩岗补助 四川多措并举“稳就业”

　　6月29日上午，在位于成都市青羊区的成都人力资源服务产业园，一场轨道交通及汽车产业专场招聘会正在举办。“我投递了简历，觉得就业机会比较多，只要踏实肯干，总有适合自己的工作。”来自成都一所高校的应届毕业生赵永捷说。

　　这场招聘会，是成都市人社部门“百日万企高校毕业生系列招聘活动”内容之一。在四川，各地正推出系列措施“稳就业”。

　　内江市人社局副局长倪旭说，为稳定和扩大就业，内江市近日出台20条政策措施，从助企纾困“稳就业”、助推创业带动就业等5个方面发力，力争今年全市实现城镇新增就业3.5万人。

　　相关部门搭建平台，为求职者和企业当好“红娘”。近日，四川天府新区眉山片区人力资源市场正式投入使用，这是一个集企业招工、个人求职、职业指导、就业政策宣传为一体的人才服务平台。“在这里感觉就业机会比较多，我了解了几家企业的工资待遇，回去再考虑一下。”前来找工作的当地居民程英说。

　　农民工是四川“稳就业”的重点之一。眉山市彭山区谢家街道义和场社区农民工综合服务站今年5月建成投入使用。这里不仅可以为农民工提供企业招工信息，也可以为农民工提供住宿服务。

　　四川省农民工服务中心主任张凯钇说，在村和社区建设农民工综合服务站的工作正在全省开展，力争在“十四五”末全省村和社区农民工综合服务站覆盖率达到90%。

　　在促进脱贫人口就业方面，四川正在依托东西部劳务协作、川渝劳务协作和省内对口帮扶机制，有序组织脱贫劳动力转移输出就业。同时，拓展政府投资建设、以工代赈等项目吸纳空间，确保全省脱贫人口务工就业规模总体稳定。

　　高校毕业生也是四川“稳就业”的一个重点。在位于成都东部新区的吉利学院，不久前举办了一场“公共就业服务进校园”活动，60余家企业为高校毕业生带来1488个岗位。人社部门还搭建“线上直播棚”，邀请3家企业招聘负责人通过直播方式推介岗位。

　　记者从四川省人社厅了解到，为鼓励企业吸纳高校毕业生就业，四川出台政策，对于企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，按每人1000元的标准，向企业发放一次性扩岗补助。（记者陈健）

(责编：曹淼、李源)

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