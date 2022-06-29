中央统战部坚持立足实际发挥优势，坚持面向基层一线开展帮扶，坚持因户因人精准施策，坚持“输血”与“造血”并举；坚持既要“见效快”，更要“利长远”，围绕推进帮扶产业发展、健全帮扶机制等重点问题，通过支持引导知名企业设立结对帮扶基金，集约经营扩大就业、开发品牌产品、资助贫困学生、进行基建投入等方式带动精准帮扶，与帮扶企业和定点县共同探索形成了“龙头企业+本地企业+村委会+种植大户+贫困户”的企业帮扶模式，帮扶成效明显，形成了“小板栗坐上大飞机”的“洛郎样本”，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有效示范。

一、背景

洛郎村位于望谟县平洞街道南部，辖5个村民组7个自然寨，布依族人口占全村人口98%。全村国土面积33.26平方公里，耕地面积6627.5亩，水田仅450亩。2015年全村人口500户2174人，其中建档立卡贫困户136户507人。当地资金短缺、基础设施薄弱、人才补给跟不上，难以形成对经济和收入的拉动作用。

2016年11月，中央统战部、中国光彩会和贵州签订《中央统战部定点帮扶工作村企结对帮扶协议书》，引入均瑶集团作为中国光彩会副会长企业参与了帮扶结对工作，并确定了对口帮扶对象——黔西南自治州望谟县平洞街道洛郎村。中央统战部指导均瑶集团设立精准帮扶工作小组，均瑶集团在中国光彩事业基金会陆续捐赠1亿元用于设立“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”，用于帮助贫困地区和贫困人口脱贫、基础建设等公益慈善项目。

2020年11月，贵州省包括望谟县在内的最后9个贫困县全部脱贫摘帽，洛郎村群众与全国人民一道共同见证了脱贫攻坚取得根本性胜利的激动时刻。目前，望谟县板栗产业规模达到了20余万亩，“小板栗”成为群众脱贫致富的重要途径。

二、主要做法

（一）深入调查研究，完善造血机制。中央统战部帮助企业工作小组与当地县委县政府、街道、村委负责人对接，共同开展地毯式摸底，不落下一户地了解贫困户的实际情况、脱贫意愿以及担忧顾虑。综合“诊断”后，根据当地自然资源禀赋，确定了在洛郎村以建设“望谟县万亩板栗高产示范园”为抓手的帮扶方案，努力发展特色产业，帮扶群众脱贫致富。整体方案经过多次沙盘演练后，积极鼓励贫困户到园区去工作，成为“产业工人”，通过绩效考核的方式，每人每天领取80元至120元的务工补贴，确保贫困户不出村就有稳定收入。同时，均瑶集团出资统一采购板栗种植所需的所有生产资料，免费发放给贫困户。这样既解决了贫困户新种的板栗苗3年内不能挂果、短期内没有收入的困境，还解决了3年板栗挂果后年年有收入的保障，形成了“短期+长效”的“造血”机制。

（二）加强园区建设，发展特色种植。中央统战部指导均瑶集团在当地开展体系化帮扶，洛郎村的板栗种植由原先“自生自灭”的粗放式管理向“全程管护”的精细化管理转变。完善配套设施，均瑶集团出资在示范园挖掘了30口水窖，确保了林地种植的水源，让贫困户享受了旱涝“保收局”；安装了50台太阳能灭虫灯，用光和波来引诱害虫飞蛾扑“火”，打赢了害虫“歼灭战”；修建了5公里产业路，硬化达到60%以上，用货车运输的板栗，一小时就能到达板栗加工厂，让小板栗坐上了运输“快车道”。加大技术扶持，聘请望谟县林业局推广站龙颖弘、贵州省亚热带作物研究所朱文华、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院邓朝义等人组成技术专家团队，制定了详细的“万人次培训计划”实施方案，定期在田间地头用现场示范、现场指导、现场交流的方式，手把手地对贫困户进行嫁接、浇水、追肥、病虫害防治、夏季修剪、冬季翻土等一系列规范化的培训。注重后续管护，为了实现科学种植，均瑶集团还聘请了5位当地贫困户中有文化有干劲的壮劳力，担任生产管理员，组织和督促种植户参与板栗生产，建立“一组一本、一户一册、一人一表”帮扶工作台账，实施动态管理，确保帮扶成效。2021年，在贵州省“特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点”建设中，洛郎“金色果”（板栗）成为省里重点扶持发展的“五色”产业之一，成为独具特色的乡村振兴示范试点。

（三）拓展销售渠道，打造网红品牌。中央统战部重点帮扶企业光秀食品公司作为当地的“龙头”企业，承担了望谟板栗收购加工的职责，其开发的“哆吉栗”板栗食品，由于受制于市场营销以及品牌影响力的掣肘，销售一直上不去。均瑶集团结合自身的产业特点与优势，利用旗下吉祥航空的有力条件，帮助光秀公司通过了民航总局航空食品审批，开发板栗成为航机食品。吉祥航空每年运送的1800多万名旅客们不仅能在飞机上品尝到“哆吉栗”，下了飞机后还能在包装袋上扫码购买“哆吉栗”，这一举措帮助光秀公司叩开了电商销售大门。目前，龙头企业光秀生态食品公司的“哆吉栗”板栗已成为“网红”食品，备受关注，销售额从2016年的900万元激增至2021年的4500万元。销路打开后，光秀公司收购价也由原来的每斤1元提升到每斤3.5元，以保护价敞开收购板栗，如此不仅确保了农户增收，更是激发了农户种植板栗的积极性，形成了产业帮扶的良好循环。经过努力，2019年年底，洛郎村已经实现了136户贫困户，户均年增收约2万元。小板栗飞上蓝天，成为村民们迈向小康生活、勤劳致富的新开始。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)